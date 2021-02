A empresa de fretamento de ônibus BusUp anunciou nesta sexta-feira, 12, uma quarta rodada de captação e vai usar os recursos para expansão de negócios nos Estados Unidos e no Brasil, maior mercado da companhia.

O aporte de € 5 milhões eleva o total captado pela companhia espanhola para € 7,5 milhões, informou a empresa em comunicado. A rodada de investimento mais recente foi liderada pela Proeza Ventures, focada em mobilidade na América Latina.

BusUp faz captação para expandir negócios no Brasil

A empresa foi criada em 2016 na Espanha e iniciou operação no Brasil há quase três anos. Atualmente a BusUp tem como clientes empresas como Grupo BIG, DHL, Dupont, Ober e LUFT, nos Estados de São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba.

O modelo da empresa não envolve ônibus próprios. Em vez disso, a BusUp trabalha com mais de 150 operadores de transporte ao redor do mundo, com as quais estabelece parcerias e usa tecnologia para compartilhamento e otimização de rotas dos fretados. Além do Brasil e EUA a companhia tem operações em Portugal e no Peru.