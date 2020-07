A Carflix, plataforma de compra e venda de veículos seminovos, recebeu um aporte de R$ 15 milhões, liderado pelo BV (ex Banco Votorantim). O investimento foi uma iniciativa do BVx, unidade de negócios de inovação do banco e é seu primeiro investimento direto em uma startup do setor automotivo (autotech, no jargão do setor).

Com a captação, a Carflix, criada em 2018 por Fabio Pinto e Alan Ladeia, já planeja seu movimento de expansão para cidades além de São Paulo, mirando Campinas, Curitiba e Brasília. A startup quer, também, aumentar o investimento em tecnologia e em sua base de parceiros.

Carflix Além de São Paulo, a Carflix quer atuar também em Campinas, Curitiba e Brasília

No setor de compra e venda de carros, o trabalho da startup é mediar o processo em todas as etapas da aquisição do veículo. A Carflix se responsabiliza pelo anúncio, negociação, documentação e oferece um ano de garantia pelo seminovo.

Além disso, os trâmites são feitos sem que o cliente saia de casa: vistorias e entregas do carro são feitas à domicílio. Apesar de ter começado os serviços da startup com dois pontos físicos em São Paulo, a Carflix se programava para entrar no mercado digital em breve, mas a transição foi acelerada pela pandemia de coronavírus.

"A visão da Carflix é tornar simples e seguro o processo de compra e venda de veículos no meio digital. Neste caminho, escolhemos o BV não só pelo dinheiro, mas também pelos contatos e experiência. O banco atua em crédito automotivo há 30 anos e é referência nessa cadeia de consumo como um dos líderes de mercado", afirma Fabio Pinto, presidente executivo da Carflix.