Campus Party Brasil: conheça a Desquebre, startup que nasceu e cresceu na feira

Aplicativo que facilita consertos em eletrodomésticos, se concretizou no processo de inscrição de startups no evento de tecnologia; a empresa recebeu um investimento de US$ 300 mil de um grupo que conheceu na Campus Party

14/02/2019 | 16h38

Por Giovanna Wolf* - O Estado de S. Paulo