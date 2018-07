DIVULGAÇÃO

Atualmente, o Google está testando seus carros autônomos nos EUA com a presença de humanos. Segundo a empresa, a pessoa poderia tomar alguma atitude no caso de algum problema grave com o carro. Em breve, porém, os automóveis irão circular sem a presença de humanos.

Esta nova fase dos testes mostram maior confiança com a tecnologia. Afinal, os Google Cars — que são os automóveis de dois lugares desenvolvidos pela empresa — irão circular livremente pela cidade de Austin, no Texas. Qualquer erro, então, poderia ser fatal.

Até então os testes eram realizados com uma pessoa da companhia. Ela poderia intervir caso surgisse algum problema grave no caminho. Além disso, o carro utilizado era o Lexus RX — um carro maior e mais equipado em comparação com o que será utilizado a partir de agora.

Ainda não há uma data definida para o início dos testes com o Google Car sem a presença de humanos.