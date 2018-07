The New York Times Carro autônomo do Google, ainda em testes, é um dos principais rivais para as montadoras

Um dos principais projetos de carros autônomos da atualidade acaba de ultrapassar uma marca importante: o Google anunciou nesta quarta-feira, 5, que seu veículo autônomo acaba de alcançar a marca de 2 milhões de milhas (3,2 milhões de quilômetros) percorridos em testes desde 2009.

Segundo a empresa, os carros da empresa percorrem uma média de 25 mil milhas por semana, conseguindo lidar com situações complexas em estradas públicas, como cruzamento com bicicletas e carros na contramão no meio do trânsito.

O Google tem sido um líder na área de testes com veículos autônomos em estradas públicas – seu principal rival, segundo números das autoridades americanas, hoje, é a fabricante de autopeças Delphi, cujo projeto já foi testado por 16,7 mil milhas em todo os EUA.

Apesar de ainda não ter um modelo de negócios definido para seu carro autônomo, o Google espera ter a tecnologia pronta para chegar ao mercado em 2020. Desde o início, em 2009, porém, o projeto busca uma meta: não precisar nunca de um motorista – indo na direção contrária do que tem feito empresas como Toyota e Tesla. As duas fabricantes de carros trabalham com sistema de inovação incremental, até conseguir eliminar o motorista.

A Tesla hoje diz ter mais de 100 milhões de milhas dirigidas com o Autopilot, seu sistema de direção parcialmente autônomo. Para Dmitri Dolgov, o carro do Google se diferencia dos rivais por conseguir lidar com ambientes mais complexos de trânsito do que apenas seguir um carro em uma estrada – que é a base do sistema da Tesla.

O sistema do Google pode, por exemplo, determinar se algo que se move – como uma criança ou uma bicicleta – e se antecipar a qualquer acidente, calculando a probabilidade de tais movimentos e usando os resultados para determinar como o veículo vai reagir.