Um dos modelos de carro sem motorista do Google

Um dos veículos sem motorista que estão sendo testados pelo Google nos Estados Unidos se envolveu pela primeira vez em um acidente de trânsito no qual houve feridos, informou na quinta-feira, 16, a própria companhia.

O diretor responsável pelo programa de carros automatizados, Chris Urmson, indicou que o culpado pelo acidente foi o motorista do outro veículo envolvido, algo que o Google alega em todos os acidentes registrados dentro dos testes da companhia.

De acordo com o diretor da empresa americana, um Lexus RX-450H com sensores do Google que circulava por Mountain View, na Califórnia, parou em um cruzamento apesar de o sinal estar verde porque os carros à frente também estavam parados, evitando assim bloquear o trânsito da outra via.

Então, um veículo que vinha atrás não freou e bateu na traseira do Lexus do Google a uma velocidade de 27 km/h. A colisão provocou ferimentos leves nos pescoços das três pessoas que estavam carro da companhia americana e também no outro motorista.

O acidente teria ocorrido durante a hora do rush da tarde do dia 1º de julho, indicou a empresa. Trata-se do 14º incidente semelhante registrado entre os mais de 20 veículos do Google que estão sendo testados na Califórnia, mas o primeiro deles com feridos.

