REUTERS/Google/Handout via Reuters O carro autônomo do Google começou a ser testado em Phoenix, nos Estados Unidos

A Waymo, subsidiária da Alphabet -- holding que controla também o Google -- deu um novo passo em direção à popularização dos veículos sem motoristas. A empresa anunciou nesta terça-feira, 25, que os moradores da cidade de Phoenix, nos Estados Unidos, poderão usar seus carros autônomos em um período de testes. Esta é a primeira experiência feita por uma empresa com o público em geral, marcando os passos da tecnologia para além das fronteiras das áreas e das regiões de testes.

Segundo informações da Waymo, motoristas da região poderão se cadastrar no programa da empresa para circular na cidade com os carros autônomos. Basta entrar em um aplicativo e agendar horário e trajeto a ser realizado — como se fosse um programa de aplicativo para transporte de passageiros. Segundo a Waymo, usuários poderão trafegar livremente em uma área duas vezes maior que São Francisco.

"Estamos em um ponto no qual é realmente importante descobrir como as pessoas reais, fora do ambiente do Google, usarão a tecnologia de carros sem motoristas", disse o presidente executivo da Waymo, John Krafcik, em entrevista à Bloomberg. "Nosso objetivo com a tecnologia é que as pessoas usem o serviço para suprir toda as suas necessidades de transporte.”

Para implementar o programa com sucesso na cidade de Phoenix, a Waymo está adicionando cerca de 500 carros adaptados com a tecnologia à sua frota. A companhia testou anteriormente os carros com os funcionários do Google. A ideia da empresa é que, com a possibilidade de testes com pessoas comuns, sejam coletados dados sobre o uso e a experiência com os veículos sem motoristas, além de ter uma ideia mais clara de como monetizar a tecnologia de maneira mais rápida e eficaz.

Durante o período de testes com o carro autônomo, a empresa ainda não irá cobrar pelas corridas. A Waymo, porém, já vislumbra possibilidades de monetização da tecnologia. “A tecnologia de direção autônoma faz sentido para as caronas compartilhadas”, disse Krafcik, que já foi executivo da Ford e da Hyundai. “Mas também faz sentido para quem quer comprar um carro próprio sem necessidade de ter um motorista.”

Para especialistas, os testes com o público indicam que a tecnologia está ficando madura. "Deixar o público usar carros sem motorista vai validar a tecnologia", afirma pós-doutorando do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC-USP), em São Carlos, Patrick Shinzato. "A partir daí, deve começar um processo de expansão desta tecnologia. Acredito que 2017 será um marco para os veículos autônomos."

Futuro. Com o avanço dos testes com os carros autônomos, o cofundador do Google, Larry Page, e um dos engenheiros por trás do carro autônomo do Google, Sebastian Thrun, anunciaram na última segunda-feira, 24, que irão liderar a Kitty Hawk, uma empresa que promete veículos voadores de transporte individual até o final do ano.

"A Kitty Hawk vai mudar o futuro do transporte pessoal", afirmou Thrun em um tuíte, logo após fazer o anúncio. Em uma demonstração, o protótipo do veículo impressionou. Parecido com um drone, o avião consegue transportar uma pessoa facilmente e, por conta de seu peso leve, nem necessita de autorização de órgãos legislativos e regulatórios dos Estados Unidos para ser pilotado.

A única limitação seria os ambientes permitidos para voo. Segundo a Kitty Hawk, o carro não poderá ser pilotado em áreas urbanas ou povoadas — apenas em áreas abertas ou, como é visto no vídeo, sobre a água. O veículo já pode ser testado e deve começar a ser vendido nos Estados Unidos no final do ano e o preço ainda não foi definido.