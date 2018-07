Divulgação

A Ford anunciou nesta quinta-feira, 3, que os carros da marca que possuem o sistema de conectividade Sync agora são compatíveis com o aplicativo de assistente pessoal Siri, presente no iPhone. Agora, os motoristas poderão ativar a assistente pessoal ao pressionar um botão no volante. É possível procurar contatos, fazer ligações, ouvir e ditar mensagens, programar lembretes, reproduzir músicas, entre outras funções, com o uso da voz.

O sistema Sync, presente em diversos carros da Ford, entre eles a Eco Sport, permite aos motoristas sincronizar o smartphones e aparelhos de música digital com o carro. O sistema se conecta com o aparelho por meio de Bluetooth e auxilia o motorista a fazer ligações, ouvir mensagens de texto e reproduzir músicas sem tirar as mãos do volante.

De acordo com a Ford, 5 milhões de automóveis lançados a partir de 2011 na América do Norte são compatíveis com a integração com a assistente pessoal da Apple. Eles precisam usar a versão 1.1 ou 2.0 do sistema Sync. O novo recurso será oferecido por meio de uma atualização de sistema, que estará disponível no site da Ford.