Em meados de 1850, para americanos e americanas beberem algo gelado, existiam os colhedores de gelo. Esses trabalhadores esperavam a neve chegar, viajavam para as regiões frias dos EUA e passavam o inverno cortando blocos de gelo em lagos congelados. Em 1900, porém, uma novidade alterou isso. Engenheiros descobriram um método para congelar artificialmente a água e criaram as fábricas de gelo. Com elas, o gelo passou a ser produzido 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Os colhedores, por sua vez, entraram em colapso e desapareceram.

Mas, em 1930, outra inovação veio à tona. Com a redução dos preços dos motores elétricos usados para congelar a água, o refrigerador doméstico surgiu e mudou a indústria outra vez. A sociedade, que já não precisava dos colhedores, passou a não precisar das fábricas, pois – a partir daquele momento – cada cidadão se tornou capaz de produzir gelo do conforto do seu lar.

Reuters/Amit Dave Fábrica de gelo se tornou trabalho braçal e desnecessário em mundo de geladeiras

Por que escrevo isso? Bem, o fato é o seguinte. Nenhum colhedor de gelo se transformou em fábrica de gelo. E nenhuma fábrica de gelo se transformou em fábrica de refrigeradores. Isso ocorreu – e ocorre até hoje – porque muitos negócios se definem com base naquilo que fazem e não no benefício que entregam. Ao se definir como cortador de gelo, você sempre será um colhedor. Ao se afirmar como um estabelecimento que congela a água artificialmente, você sempre será uma fábrica de gelo. E ao se declarar uma empresa de refrigeradores, você sempre produzirá refrigeradores.

Mas, afinal, o que os consumidores querem? Pouco importa se o gelo virá de lagos, fábricas ou refrigeradores. O que eles buscam é conservar alimentos, gelar bebidas e se refrescar no verão. Essas são suas necessidades. E elas não mudam. O que evolui ao longo do tempo são os produtos que satisfazem tudo isso. Eles é que nascem e morrem, surgem e desaparecem, vem e vão.

Quanto mais uma pessoa faz algo, mais especialista ela é. Melhor é a sua capacidade de realizar a mesma coisa repetidas vezes. Por um lado, isso é bom. Por outro, isso pode causar uma miopia perigosíssima, pois a tendência desse profissional é querer seguir o mesmo caminho sempre. É ser um perito fabricante de CDs quando o MP3 veio ao mundo. É produzir magníficas enciclopédias quando a internet se popularizou. Dói abandonar o seu produto quando ninguém mais precisa dele. Mas, cedo ou tarde, isso precisa ser feito.

Dessa forma, não se apaixone pelo trabalho que você faz, mas pelos benefícios que ele gera. Só assim, é possível enxergar a próxima curva da sua indústria e se adaptar às transformações tecnológicas em curso. Ao dominar o processo de canibalização do seu próprio produto, você obtém a liderança de mercado. E se você não fizer isso, outra pessoa ou empresa fará por você.

É SÓCIO DA EMPRESA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA STARTSE