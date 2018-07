Divulgação Minha Conta mostra todos os dados pessoais coletados pelos serviços do Google

O Google anunciou novas funcionalidades integradas ao Minha Conta, serviço que funciona como central de privacidade para seus usuários. A partir do Minha Conta, é possível ter acesso rápido às informações que são compartilhadas com o Google ao usar diversos serviços da empresa, como o Gmail, YouTube, Google Maps e o motor de buscas. Três novas funcionalidades foram adicionadas à plataforma: duas novas formas para acessá-la e a integração do serviço para localizar smartphones roubados e perdidos.

Conhecido como Encontrar seu smartphone, o recurso, disponível para Android e iOS, registra a última localização em que o aparelho se conectou ao Google. Além disso, ele permite ao usuário bloquear e apagar todo o conteúdo do dispositivo, administrar o acesso às contas do Google e até mesmo deixar uma notificação na tela principal com número de contato do dono do smartphone.

Não é raro a pessoa pesquisar por seu próprio nome para saber o que o Google conhece sobre ela. Agora, ao fazer isso, o motor de busca vai exibir um atalho para o Minha Conta, caso o usuário esteja logado. Em breve também será possível acessar a plataforma por meio de comandos de voz. Para isso, será necessário dizer "Ok, Google, mostre a minha conta", para ser direcionado à central de privacidade.

Lançado em 2015, o Minha Conta já foi acessado por mais de 1 bilhão de pessoas no mundo, de acordo com o Google. Por meio da plataforma, é possível gerenciar os dados pessoais que podem ser usados pelo Google. O usuário pode, por exemplo, determinar que que a empresa não utilize suas informações para sugerir anúncios direcionados. Outra função, voltada à segurança, informa quais dispositivos acessaram a conta do Google, quais dispositivos a utilizam quais senhas estão salvas no navegador e quais aplicativos utilizam a conta como login.