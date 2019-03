O centro de inovação de startups ONOVOLAB, localizado em São Carlos, interior de São Paulo, tem um novo nome em sua liderança: Cassio Silbermann, executivo que já trabalhou em grandes bancos nacionais e internacionais, incluindo o Banco Votorantim, o holandês ING Group e o alemão Deutsche Bank. Agora, Silbermann será sócio e diretor financeiro do ONOVOLAB.

ONOVOLAB Cassio Silbermann é o novo sócio e diretor financeiro do ONOVOLAB

Com a experiência de três décadas em bancos de investimento, Silbermann acredita que sua tarefa é organizar a empresa, que passou por um período de crescimento acelerado. Nesse sentido, há um foco específico: atrair um novo investidor que conheça o ecossistema de inovação.

“Mais do que expertise em finanças, em um banco de investimento aprendemos sobre governança, gerenciamento de riscos, compliance, entre outras lições”, afirma o executivo em entrevista ao Estado.

O projeto no ONOVOLAB coincidiu com a volta de Silbermann com os filhos para o interior, onde mora toda a sua família. Lá, entrou em contato com a operação pulsante do centro de inovação, que está em expansão – a empresa pretende investir US$ 25 milhões no negócio e levar o centro para outras 19 cidades ao redor do Brasil, de acordo com a revista Forbes. O objetivo é ter no catálogo cidades que são polos estudantis, assim como São Carlos.

O ONOVOLAB também tem planos de criar um braço da empresa focado em venture capital, para investir em startups de dentro e de fora do centro de inovação.

*É estagiária, sob supervisão do editor Bruno Capelas