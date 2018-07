Lucas Zarebinski/Time Os drones têm pouco apelo com o público em geral por serem muito grandes e desajeitados. Pelo menos até o DJI Mavic Pro, que pode ficar do tamanho de um pão de forma e graças ao tamanho pequeno é menos propenso a se envolver em acidentes.

O setor de drones deve crescer consideravelmente em 2017: segundo previsão da consultoria Gartner, o mercado de veículos aéreos não tripulados deve vender cerca de 3 milhões de unidades este ano -- um crescimento de 39% se comparado com o total de 2016.

Ao todo, o mercado também deve crescer em faturamento: ao longo deste ano, a venda de drones deve movimentar US$ 6,05 bilhões, em crescimento de 34% na comparação com o ano passado, no qual a indústria de drones faturou US$ 4,5 bilhões. Para 2020, a previsão é de que o setor fature US$ 11,2 bilhões.

Segundo analistas da Gartner, o principal fator de crescimento para o mercado será a queda nos preços dos aparelhos, o que impulsionará sua demanda para usuários domésticos - ao todo, devem ser vendidos 2,8 milhões de drones para consumidores finais, representando mais de 90% do mercado total.

De acordo com a consultoria, o principal uso dos drones pessoais será para fazer fotografias, selfies e outras opções de entretenimento -- são aparelhos que pesam menos de 2 kg e tem preço menor do que US$ 5 mil.

"Os drones pessoais estão indo tão bem que muitos fabricantes estão usando esses aparelhos para invadir o mercado corporativo, em funcionalidades como segurança e mapeamento 3D", disse Gerald van Hoy, analista de pesquisas da Gartner, em nota distribuída à imprensa.