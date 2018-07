AFP

Câmera resistente da Nikon filma em 360 graus Câmera resistente da Nikon filma em 360 graus

Quem passa pelos corredores da CES 2016 vê câmeras fotográficas e de vídeo profissionais por todos os lados – seja nas mãos dos visitantes ou nas prateleiras dos estandes de grandes fabricantes. No entanto, em 2016, outro tipo de câmera ficou sob os holofotes, graças à onda de óculos de realidade virtual, como o Oculus Rift, que entrou em pré-venda nesta semana. As câmeras que fotografam e filmam em 360 graus, capazes de registrar um ambiente em todos os ângulos, foram as principais novidades do segmento.

Leia também:

Câmera de realidade virtual da Nokia custará US$ 60 mil

A mais completa foi mostrada pela Nikon, que lançou sua primeira câmera de aventura, a KeyMission 360. Com previsão de chegar às lojas no segundo trimestre, ela não só filma em 360 graus como também é resistente a quedas, à água e captura vídeos na resolução Ultra HD ou 4K. Segundo a Nikon, a KeyMission é “apenas a primeira de uma família de câmeras que serão lançadas em breve”.

Com o lançamento, a empresa faz duas apostas em uma. Em primeiro lugar, oferece uma opção para pessoas interessadas em realidade virtual produzirem seus próprios conteúdos – uma vez que ainda há poucos filmes e séries de TV criados para óculos de realidade virtual. A empresa também passa a disputar o mercado das câmeras de ação, hoje dominado pela GoPro – trata-se de um dos poucos segmentos da indústria de câmeras em expansão desde que os smartphones canibalizaram o mercado de imagem.

Desde 2010, quando atingiu seu pico histórico de produção, com 120 milhões de unidades, o mercado de câmeras fotográficas perdeu força. Em 2015, o total produzido ficou em 25 milhões de unidades. As câmeras de ação, por outro lado, cresceram de 200 mil dispositivos, em 2010, para 9,6 milhões de aparelhos, no ano passado, segundo dados da empresa de pesquisas Statista.

Na CES, a GoPro mostrou novidades em câmeras de 360 graus. A empresa lançou um suporte para quatro câmeras da marca que filmam simultaneamente. Um aplicativo que acompanha o acessório une as imagens após a gravação.

Iniciantes. Mas a dupla de gigantes não deve explorar o mercado sozinha. A 360fly lançou uma câmera em formato de bola que filma em 360 graus, mas também pode fazer imagens em primeira pessoa. O produto deve ser vendido a US$ 499.

Outro destaque veio da francesa Giroptic. Sediada em Lille, na França, a fabricante aposta em uma câmera que fica presa a um bastão e filma em 360 graus com três lentes diferentes, simultaneamente. Segundo a empresa, a tecnologia é capaz de unir as imagens, com tecnologia semelhante ao produto oferecido pela GoPro.