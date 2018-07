DIVULGAÇÃO

A Ford anunciou nesta terça-feira, 5, uma parceria inédita com a gigante varejista Amazon. O anúncio, que ocorreu durante a CES, o maior evento de tecnologia do mundo, promete criar uma integração entre os carros da Ford e o Amazon Echo, uma caixa de som que também funciona como uma central de dispositivos inteligentes para residências. Além disso, conexão entre carros e drones e o aprimoramento de veículos autônomos e inteligentes foram outros assuntos abordados durante a apresentação da fabricante norte-americana.

O que mais chamou no anúncio foi a parceria com a Amazon. Em demonstração realizada no palco da CES, a montadora mostrou que será possível pedir para que o Amazon Echo ligue luzes e dispositivos inteligentes, como rádio e televisão, diretamente de seu carro. O CEO da Ford, Mark Fields, ainda mostrou que será possível solicitar que o Amazon Echo ligue o carro diretamente de sua casa ou informe, por exemplo, o nível de bateria.

Apesar de não ter uma data para o lançamento da tecnologia que permitirá o controle de dispositivos de casa a partir do carro — e vice-versa —, o CEO da Ford, Mark Fields, disse que ela deverá se tornar realidade em breve.

O Amazon Echo, que foi lançado em 2014, é uma caixa de som que permite que a pessoa controle dispositivos e luzes inteligentes em toda a sua casa, além de servir como um assistente pessoal — informando compromissos importantes, por exemplo.

As parcerias, no entanto, não se limitaram ao Echo, da Amazon. A montadora também anunciou uma parceria inédita com uma fabricante de drones, a DJI. A ideia é fazer com que os carros e os aparelhos voadores tenham uma conexão direta, fazendo com que eles voltem para o carro automaticamente, por exemplo, depois de irem até determinado local para tirar fotos ou gravar algum vídeo.

O objetivo, segundo a Ford, é auxiliar organização em zonas de emergência que não são acessíveis para veículos. Ou seja: quando o carro chega em um local e não consegue passar por ser um terreno acidentado, basta acionar o drone, que manterá uma conexão constante com o automóvel. Uma parceria com a Organização das Nações Unidas já está firmada, de acordo com Fields.

Movimento. Outras novidades anunciadas pela Ford foram os novos sistemas para carros autônomos, desenvolvidos em parceria com a empresa Velodyne. A ideia é que um novo sensor — que parece um disco de hóquei — substitua sensores giratórios que ficam no teto do carro — e são substancialmente mais caros. Os novos aparelhos, entretanto, ficarão fixados no retrovisor, e permitirão um melhor escaneamento do ambiente.

Assim, Fields disse que a frota de carros autônomos em testes da Ford deverá passar de 30 em 2016. Por enquanto, a empresa usa apenas 10 automóveis como testes. Também será provável que a popularização dos carros autônomos seja mais rápida e fique mais próxima da realidade.

Além disso, com a ideia de que o mundo terá 43 milhões de carros inteligentes até 2020, a montadora norte-americana apresentou a terceira geração do sistema de conexão inteligente, que terá o código aberto e permitirá que outras fabricantes usem o sistema em seus carros.

Para Fields, o objetivo, após apresentar todas novidades, é ampliar a área de atuação da montadora. ”Queremos ser uma empresa de automóveis e mobilidade”, disse o CEO, enquanto apresentava as estatísticas de que a indústria de mobilidade vale, atualmente, US$ 5,4 trilhões, enquanto a de automóveis vale apenas US$ 2,3 trilhões.