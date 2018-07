DIVULGAÇÃO

Se você sonhava com carros voadores, pode começar a se animar. Apesar de não ser exatamente um veículo de transporte como um automóvel, a fabricante chinesa EHang anunciou nesta quarta-feira, 6, um drone autônomo capaz de transportar uma pessoa por viagem. O anúncio, que ocorreu durante a realização da CES, o maior evento de tecnologia do mundo e que ocorre entre os dias 6 e 9 de janeiro, chamou a atenção pela praticidade que o produto apresenta: basta entrar no aparelho, inserir o seu destino e o drone faz todo o trabalho restante.

Leia também:

CES 2016: Netflix chega a mais 130 países nesta quarta-feira

Mais de 180 mil drones foram registrados nos EUA desde dezembro

De acordo com a empresa chinesa, o drone EHang 184 é movido inteiramente a energia elétrica e tem a capacidade de transportar uma carga de até 100 Kg — ou seja, até mesmo um ser humano. Todo transporte ainda pode ser realizado por 23 minutos no nível do mar, a uma velocidade de 100 km/h.

O mais interessante, no entanto, é a autonomia do aparelho: a pessoa acessa um aplicativo conectado com o aparelho e insere o destino. Entra no drone e dá partida. O restante é feito pelo aparelho, que leva a pessoa para onde ela quiser — desde que a viagem dure, no máximo, 23 minutos, é claro.

Divulgação

Segundo a empresa, depois da carga terminar, basta carregar o aparelho por 4 horas para completar a bateria e poder realizar uma outra viagem.

Questões. Obviamente, a empresa chinesa precisará realizar estudos e acordos para legalizar o funcionamento do aparelho ao redor do mundo. Afinal, ele é uma espécie de helicóptero. O drone, assim, deverá dar mais uma dor de cabeça para os órgãos de todo o mundo que buscam criar regulamentos para os aparelhos voadores.

Apesar de não revelar o preço, a companhia chinesa anunciou que o drone deverá começar a ser vendido até o final de 2016.