EFE

Bolt custa a metade do valor do modelo mais simples produzido pela concorrente Tesla Bolt custa a metade do valor do modelo mais simples produzido pela concorrente Tesla

A General Motors revelou nesta quarta-feira, 6, a versão definitiva de seu novo automóvel elétrico, o Chevrolet Bolt EV, cuja produção começará este ano visando conquistar o público com um preço “acessível”.

“O Bolt EV é realmente o primeiro veículo elétrico que consegue vencer os desafios de autonomia e preço acessível”, disse a presidente da GM, Mary Barra, ao apresentar o veículo na feira de produtos eletrônicos Consumer Electronic Show (CES) em Las Vegas.

Leia também:

CES 2016: Faraday Future apresenta carro futurista

CES 2016: Nvidia apresenta novo supercomputador para carros autônomos

O Bolt tem autonomia de 320 km com bateria em plena carga e custa US$ 30 mil, deduzidas subvenções governamentais.

Em comparação ao Modelo S, da fábrica californiana de carros elétricos Tesla, o Bolt custa a metade do valor do modelo mais simples.

Barra disse que o Bolt é um “automóvel realmente divertido de dirigir” e tem recursos que lhe permitem, por exemplo, sincronizar-se automaticamente com o smartphone de seu proprietário através dos sistemas Apple CarPlay e Android Auto do Google, que incluem funções de cartografia, verificação do nível de carga da bateria e até a climatização programada do interior do veículo.

“É simples, inovador e torna o ato de dirigir mais fácil”, disse a presidente da GM.

/AFP