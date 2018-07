Divulgação

A fabricante de processadores Nvidia exibiu uma nova versão de um supercomputador para carros autônomos, que a empresa afirma ser dez vezes mais rápida que a anterior. O anúncio da nova versão do Drive PX foi feito pelo CEO da companhia, Jen-Hsun Huang, durante coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira, 5, um dia antes da abertura da Consumer Electronics Show (CES) 2016, maior feira de tecnologia do mundo, realizada entre 6 e 9 de janeiro em Las Vegas, nos Estados Unidos.

De acordo com Huang, o poder de processamento do supercomputador é equivalente a 150 MacBooks Pro, fabricados pela Apple. Ele funciona de maneira integrada com um software desenvolvido pela empresa para controlar carros autônomos. A nova tecnologia, segundo a empresa, consegue processar todas as informações que um carro sem motorista precisa para ser considerado autônomo, como imagens de 12 câmeras de vídeo além de outros sensores, como GPS e proximidade.

Carros equipados com o supercomputador são capazes de identificar o ambiente ao redor e enviar comandos e instruções ao veículo. O sistema é baseado em inteligência artificial, o que permite que ele “aprenda” com experiências passadas. Segundo a Nvidia, as informações do carro coletadas pelo sistema serão enviadas para a nuvem, em uma plataforma chamada DriveNet. Outros carros com a tecnologia poderão se conectar à ela para “aprender” de forma compartilhada.

Isso vai ajudar os carros autônomos a identificar, com maior precisão, obstáculos no trânsito, pedestres, ciclistas, caminhões e outros carros. Ao detectar qualquer um desses fatores, o carro entra em estado de alerta e reage de maneira diferente em cada situação.

A nova versão do supercomputador também diminuiu de tamanho. Enquanto a versão anterior ocupa o espaço do porta-malas, o PX 2 tem o tamanho de uma lancheira. Para funcionar, é preciso que o automóvel conte com no mínimo quatro câmeras e esteja o tempo todo conectado à internet – algo ainda incomum mesmo em países desenvolvidos, como os Estados Unidos.

A fabricante Volvo será a primeira empresa a testar o PX 2 em cem veículos do modelo XC90. Eles serão testados na cidade sueca de Gotemburgo nos próximos meses. A versão anterior do supercomputador da Nvidia já é usada por 50 montadoras em todo o mundo, como BMW, Audi, Daimler e Ford.