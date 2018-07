Reuters

A Consumer Electronics Show 2016 reuniu uma série de dispositivos inusitados, como uma cama e um tênis inteligente, mas pouca gente apostaria que as vitrolas entrariam na lista de inovações deste ano.

O anúncio de dois toca-discos, fabricados pelas empresas Sony e Panasonic, agradou aos fãs de vinis, que ganharam novos recursos para aliar a paixão antiga ao desenvolvimento tecnológico.

O lançamento da Sony foi o mais interessante. A vitrola, além de tocar discos, é o primeiro aparelho a converter o áudio dos LPs para arquivos de alta qualidade e fidelidade – o formato DSD. Para isso, basta ligar o aparelho em um computador por meio de um cabo USB e iniciar a gravação.

Além disso, a vitrola vem com um aplicativo para que o usuário possa editar as músicas. Segundo a fabricante, o toca-discos chegará às lojas ainda este ano por US$ 550 (o equivalente a R$ 2,2 mil).

A Panasonic, de uma maneira um pouco mais tímida, também apostou no vinil. Ela relançou uma vitrola que leva o selo Technics, da mesma marca. Entretanto, somente 1,2 mil aparelhos serão fabricados. Não há informações sobre a chegada dos equipamentos ao Brasil.