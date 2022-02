Cerca de seis meses após chegar ao Brasil — e receber um cheque de US$ 60 mi — a startup chilena Betterfly se tornou o mais novo unicórnio (startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão) da América Latina. A empresa de seguros levantou uma rodada Série C no valor de US$ 125 milhões nesta terça-feira, 1, liderada pela Glade Brook Capital e investidores antigos, como QED Investors e DST Global.

Com o novo investimento, a Betterfly vai mirar em continuar a expansão em países vizinhos e na América Central, além de planejar a chegada na Europa em 2023. O foco, no velho continente, será Portugal e Espanha.

Francisco Mendez/Betterfly Cristobal (esq.) e Eduardo della Maggiora (dir.) são os fundadores da chilena Betterfly

“Estamos construindo um produto que não existe em nenhum lugar”, disse ele. “É por isso que temos tanto impulso e velocidade, não apenas na América Latina, mas globalmente", afirmou Eduardo della Maggiora, presidente da startup, à agência de notícias Bloomberg.

A Betterfly oferece serviços como meditação, telemedicina, psicologia, nutrição, educação financeira e, no Chile, um seguro de vida “dinâmico”: quanto mais o usuário pratica exercícios, maior se torna o valor da apólice a receber. Atualmente, a empresa opera no Brasil e no Chile, com foco em benefícios corporativos.

Fundada em 2018, a Betterfly recebeu a nova rodada apenas seis meses depois de um aporte de US$ 60 milhões, liderada pelo SoftBank, que seguiu uma rodada Série A de US$ 18 milhões. Ao todo, a startup captou cerca de US$ 200 milhões em um ano e viu o rápido crescimento até atingir o status de unicórnio.

Em setembro do ano passado, a Betterfly anunciou a compra da brasileira Xerpay, de adiantamento de salários, para fazer parte de seu ecossistema. O negócio não teve valor revelado e fez parte da expansão da empresa no Brasil, desde julho de 2021 operando no País.