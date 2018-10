REUTERS/Paulo Whitaker Em março, o Nubank foi avaliado em US$ 2 bilhões

A gigante chinesa Tencent vai investir US$ 200 milhões na startup brasileira Nubank, em uma operação que avalia a fintech brasileira em cerca de US$ 4 bilhões, diz o site The Information, citando fontes próximas ao assunto. Trata-se do primeiro investimento da gigante chinesa no Brasil.

De acordo com o site, o primeiro investimento da Tencent no Brasil faz do Nubank uma das mais valiosas startups da América Latina. Além disso, segundo The Information, o investimento é o mais novo sinal de que as empresas de tecnologia chinesas estão de olho em oportunidades no mercado emergente.

Em março, o Nubank foi avaliado em US$ 2 bilhões, de acordo com a consultoria CB Insights.