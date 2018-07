REUTERS

A universidade de Stanford, na Califórnia A universidade de Stanford, na Califórnia

O curso de ciências da computação tornou-se, pela primeira vez na história, a graduação mais popular para estudantes mulheres na Universidade de Stanford, na Califórnia, EUA. Este é um sinal de esperança para aqueles que tentam aumentar as pequenas fileiras de mulheres no ramo da tecnologia.

Com base em declarações preliminares, cerca de 214 mulheres estão se graduando em ciência da computação, representando cerca de 30% desse departamento na universidade, disse a instituição à Reuters na sexta-feira, 9.

Biologia humana, que havia sido o curso mais popular entre mulheres, caiu para o segundo lugar com 208 se graduando.

Se mais mulheres se graduassem em ramos tecnológicos como ciências da computação, defensores dizem, isso poderia ajudar a aliviar a escassez de mulheres na engenharia e em profissões relacionadas.

A mudança em Stanford é particularmente importante no cenário global dada a sua proeminência no Vale do Silício — berço das gigantes da tecnologia — e do grande número de empresas, incluindo Yahoo e Google, fundada por seus alunos.

“Nós cruzamos o limiar em que as mulheres se sentem apoiadas e confortáveis”, disse Eric Roberts, professor emérito de ciências da computação que obteve os números primeiramente. “O que precisamos fazer é não rejeitar pessoas porque elas se sentem mal amparadas, e uma comunidade central vibrante e com massa crítica é essencial”.

/REUTERS