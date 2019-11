O Nubank anunciou nesta sexta-feira, 8, que seus clientes economizaram mais de R$ 20 milhões ao antecipar o pagamento de compras parceladas. O valor corresponde ao total poupado pelos usuários desde 2016, quando a funcionalidade de antecipar parcelas foi lançada pela empresa.

A função permite que o consumidor tenha desconto em compras parceladas. Antes de aderir ao recurso, o usuário pode fazer uma simulação para consultar o desconto oferecido e o número de prestações antecipadas.

Bruno Capelas/Estadão O Nubank tem mais de 12 milhões de clientes no Brasil

O cartão de crédito gerenciado pelo aplicativo foi o primeiro produto do Nubank, lançado em 2014, e conta hoje com mais de 10 milhões de usuários — 20% deles nunca tinham tido um cartão de crédito antes.

Nos últimos seis anos, a empresa estima que os clientes tenham economizado mais de R$ 4.5 bilhões em anuidades, tarifas e TEDs gratuitas oferecidas nos produtos da fintech, entre eles a NuConta — conta digital da startup.

Fundado em 2013 pelo colombiano David Vélez, o banco digital Nubank tem mais de 15 milhões de clientes no Brasil, divididos entre seus diversos produtos. Em julho, a empresa se tornou a primeira startup brasileira a ser avaliada em cerca de US$ 10 bilhões. Agora, a fintech inicia sua expansão internacional para os mercados do México e Argentina.