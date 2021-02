Bruna Arimathea/Estadão Apesar do bloqueio, alguns usuários conseguiram acessar o Clubhouse por meio de uma rede privada virtual (VPN)

Os usuários do aplicativo Clubhouse na China relataram problemas para acessar a rede social nesta segunda-feira, 8. A ferramenta ganhou força no país durante o final de semana e atraiu muitos internautas para suas salas de bate-papo em áudio.

Ao contrário do Instagram e do Twitter, o Clubhouse não era bloqueado no país. Entretanto, as recentes falhas no aplicativo geraram o temor de que a rede tenha sido censurada pelo “Grande Firewall” chinês por provocar debates sobre direitos e igualdade.

De acordo com o site americano TechCrunch, é improvável que a rede social volte a funcionar, visto que seriam necessárias muitas alterações no modelo para ela ser aceita pelo governo local.

Apesar do bloqueio, alguns usuários conseguiram acessar o Clubhouse por meio de uma rede privada virtual (VPN). A tecnologia permite disfarçar o tráfego na internet e, desta forma, os chineses podem acessar as salas de bate-papo sem serem descobertos.

O Clubhouse ainda não se pronunciou sobre o assunto.