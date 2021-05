A Cobasi, varejista do mercado pet, anunciou nesta terça-feira, 4, a aquisição da startup Pet Anjo, que faz a intermediação de serviços para animais de estimação. O negócio não teve o valor revelado, mas aconteceu depois do recebimento do investimento de R$ 300 milhões na Cobasi, liderado pela Kinea Private Equity.

Com a compra da Pet Anjo, a Cobasi expande seus negócios também para serviços de cuidados pet. A startup possui uma plataforma que conecta donos de animais de estimação a especialistas como dog walkers, cuidadores de pet e hospedagem para os bichinhos. Ao todo, são 9 mil parceiros da startup, que passam para o guarda-chuva da Cobasi.

Edgasr Su/Reuters A Pet Anjo possui uma plataforma que conecta donos de animais de estimação a especialistas

A iniciativa também é um movimento de atualizar a concorrência com outras empresas do segmento pet. No ano passado, a Petz, varejista do mesmo ramo, anunciou um IPO e quase comprou a startup Dog Hero, que se juntou com a Petlove em novembro de 2020. No ano passado, o mercado pet esperava movimentar até R$ 37 milhões de reais e viu o faturamento de petshops e startups do ramo crescer exponencialmente durante a pandemia.

De acordo com a Cobasi, a aquisição faz parte do plano de crescimento digital da empresa, que implementou o e-commerce e a operação omnichannel para as vendas. “Uma empresa como a Pet Anjo é o que precisávamos para completar nosso marketplace e oferecer aos nossos clientes um ecossistema completo", afirma Paulo Nassar, presidente da Cobasi, em comunicado.