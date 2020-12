A Cobasi, rede de produtos voltados a animais de estimação, fechou uma parceria com o iFood para a entrega de itens como rações, tapetes higiênicos, acessórios e medicamentos. Segundo as empresas, serão cadastradas no app de delivery mais de 100 lojas da rede ao redor do Brasil.

O iFood agora será o canal exclusivo de entregas da Cobasi. “Escolhemos o iFood para conseguirmos grande capilaridade de entrega e eficiência logística”, afirma Diogo Mattar, diretor de marketplace da Cobasi.

Felipe Rau/Estadão Com a parceria, o iFood ganha variedade no catálogo na plataforma

Do outro lado, o iFood ganha variedade no catálogo na plataforma. A Cobasi vai entregar pelo app produtos voltados a diferentes animais como cachorros, gatos, aves, peixes e coelhos.

O mercado pet está aquecido. Segundo dados do Instituto Pet Brasil, o setor deve movimentar, este ano, R$ 37,5 bilhões.