Se depender da startup brasileira Nutrebem, o dinheiro do lanche e o troco em balas e chicletes – que não raro se transformam em cáries – estão com os dias contados. Fundada em 2014, a empresa é dona de um sistema de carteira digital escolar. Com ela, 150 mil crianças compram seu lanche diretamente em uma máquina localizada nas cantinas de seus colégios – o sistema da empresa está disponível em mais de 200 escolas no País.

Desde junho, além de pagar com cartão de crédito ou um sistema de login e senha, os usuários mirins também podem optar por realizar seus pagamentos em QR Codes. Segundo Henrique Mendes, o uso dos códigos quadriculados deu agilidade aos pagamentos – evitando filas. A criança também pode passar mais tempo do intervalo brincando ou conversando com amigos.

Nutrebem Henrique Mendes, presidente executivo da startup Nutrebem, que oferece serviço de pagamento em cantinas escolares

Além disso, uma função no aplicativo também permite que a criança peça, com antecedência, o que deseja comer no intervalo ou no almoço. Depois de fazer o pedido, o app gera um código QR, que pode ser lido pela máquina da Nutrebem na cantina – quando isso acontece, o sistema da startup identifica o pedido e, ao mesmo tempo, realiza o pagamento. “A proposta da tecnologia é trazer agilidade à fila do recreio”, afirma Henrique Mendes, presidente da Nutrebem. “Como o pedido já está feito, a criança fica apenas três segundos na cantina.”

As crianças não usam o dinheiro sozinhas, no entanto: todos os meses, os pais colocam uma quantia determinada na conta dos filhos, com a ajuda de um aplicativo. Ao longo do período, os responsáveis podem limitar gastos, acompanhar os produtos que a criança está comprando e até mesmo bloquear a aquisição de um doce ou salgadinho industrializado, por exemplo. “Não somos só uma fintech, mas também nos preocupamos com a saúde”, afirma Mendes.

Entre os 23 funcionários da startup, dois são nutricionistas – eles acompanham o hábito de consumo das crianças e podem notificar os responsáveis caso a dieta não esteja adequada. Além disso, toda semana, um e-mail é enviado aos pais da criança com orientações para melhorar o hábito alimentar de seus filhos. Já as crianças podem receber dicas pelo aplicativo que também usam para pagar e fazer pedidos. Além de informações sobre alimentação saudável, há conteúdo sobre educação financeira. “Quando dá mais tempo às pessoas, o QR Code também vira um aliado”, diz Mendes.

Desde sua fundação, a empresa recebeu R$ 15 milhões em investimentos. Para sustentar o negócio, a Nutrebem cobra mensalidade de R$ 450 da empresa que cuida da cantina da escola, além de uma fatia de 3% das transações. Já a escola não paga nada pelo serviço. Pais e alunos, por sua vez, só gastam com o que consomem.