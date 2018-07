Snap Aplicativo Snapchat está testando novo recurso que cria um único vídeo de um evento com base nos registros de vários usuários.

O aplicativo de mensagens efêmeras Snapchat, lançou um novo recurso com inteligência artificial para aprimorar a experiência de transmissão de grandes eventos coletivos, aproveitando-se do fato de que este é um dos temas mais frequentes nas publicações de seus usuários – especialmente com shows de música e festivais.

Chamada de Crowd Surf, a nova função desenvolvida pela equipe da Snap usa uma inteligência artificial equipada com aprendizado de máquina para combinar vídeos de um mesmo evento publicados por diferentes usuários no aplicativo. Ela usa o horário e a geolocalização para combinar os áudios, o que dá a impressão de continuidade ao vídeo.

A tecnologia foi testada no último final de semana, 12, no show da cantora Lorde no festival de música Outside Lands, realizado em São Francisco, na Califórnia. Um ícone apareceu na parte de baixo da tela no aplicativo e os usuários puderam assistir a performance da artista por diferentes ângulos da plateia.

Para o resultado ficar interessante, muitas pessoas precisam filmar o evento ao mesmo tempo, já que o áudio precisa ser preenchido completamente. Na prática, é provável que a função só sirva para situações em que o áudio é relevante, como em discursos, shows e palestras.

No vídeo abaixo, feito pelo site TechCrunch, é possível ver o resultado do Crowd Surf do show da Lorde:

Ainda não está claro quando a função chegará ao Brasil, mas o Snapchat informou ao site norte-americano especializado em tecnologia Business Insider que vai começar a liberar lentamente o recurso em alguns eventos selecionados.

Vídeos. O aplicativo da Snap vem tentando desde 2014 emplacar um serviço de curadoria de imagens de eventos na sua aba Discover, principalmente depois de sofrer com a competição do Facebook, que lançou a função Stories no Instagram, WhatsApp, Messenger e no próprio aplicativo do Facebook.

Até o momento, só o Snapchat trabalha com curadoria, já que o Facebook, o Instagram e o Twitter — por meio do Periscope — só permitem a cobertura de eventos com vídeos ao vivo dos usuários.