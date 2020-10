A startup mexicana Kavak, que faz venda de carros usados e tem o grupo japonês SoftBank como investidores, se tornou o primeiro unicórnio do México, disse o presidente executivo Carlos Garcia, à agência de notícias Reuters. Segundo ele, a empresa atingiu a avaliação de US$ 1,15 bilhão em sua última rodada de financiamento, revelada no mês passado, disse o presidente Carlos Garcia à Reuters.

A startup sediada na Cidade do México arrecadou mais de US$ 400 milhões em financiamento total desde sua fundação, quatro anos atrás, com o SoftBank, a DST Global de Hong Kong e a americana Greenoaks Capital liderando a rodada recente, disse Garcia em uma entrevista na quarta-feira, 30.

Edgard Garrido/Reuters Carlos Garcia é presidente da mexicana Kavak

A empresa é o investimento latino americano mais recente do SoftBank a se tornar um unicórnio — jargão para startups de tecnologia avaliadas em mais de US$ 1 bilhão — após as brasileiras Loggi, de entregas e Gympass, de assinaturas de academia, e a colombiana de entregas Rappi.

O Softbank prometeu no ano passado investir US$ 5 bilhões na região, o que os investidores mexicanos elogiaram como uma potencial virada de jogo para jovens empresas que lutam para captar recursos localmente. “Ficamos lisonjeados de ser o primeiro unicórnio mexicano. É algo muito importante para o ecossistema da América Latina, e especialmente do México”, disse Garcia, 37 anos.

A Kavak, uma plataforma online para compra e venda de carros usados ​​com operações no México e na Argentina, está fazendo planos para lançar no Brasil no início do próximo ano, disse Garcia. A empresa entrou na Argentina em agosto por meio de sua fusão com a plataforma de carros usados ​​Checkars.

Depois de construir o negócio gradualmente no México, Garcia disse que pretende crescer mais rapidamente no Brasil, a maior economia da América Latina, com planos de contratar 500 pessoas em um ano. Kavak emprega cerca de 800 pessoas no México e na Argentina, uma força de trabalho que Garcia diz que quase dobrará no próximo ano.

Apesar do impacto da crise do coronavírus, Garcia disse que o tráfego se recuperou aos níveis pré-pandêmicos, à medida que os clientes se sentem mais confortáveis ​​com o comércio eletrônico e procuram alternativas ao transporte público.

Ele espera que a Kavak tenha lucro nos próximos dois anos, e abrir o capital (IPO) também está em sua visão. “Uma rota para fazer um IPO está em nossos planos. Provavelmente nos próximos dois ou três anos vamos pensar em fazer isso”, disse ele.