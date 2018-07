Divulgação A partir da parceria, séries como House of Cards estarão disponíveis para assinantes da Comcast.

O serviço de streaming de vídeo Netflix e a operadora norte-americana Comcast chegaram a um acordo que permitirá aos espectadores assistir a séries como Orange is the New Black por meio do sistema de TV por assinatura da Comcast, de maneira tão simples como trocar de canal. O recurso, chamado de “acesso direto”, começará a funcionar a partir do fim deste ano como parte da sofisticada nova versão plataforma de cabo X1, da Comcast.

Na prática, isso significa que os norte-americanos que assinam o pacote de TV por assinatura da Comcast não precisarão alternar plataformas – como usar um outro dispositivo – apenas para acessar o aplicativo Netflix. Em vez disso, poderão navegar e procurar o conteúdo da Netflix diretamente do sistema da operadora de TV a cabo, o que torna a experiência do usuário mais simples e rápida. Esse é o passo mais recente para alcançar maior integração entre conteúdo tradicional a cabo e a avalanche de vídeos online que inundaram a internet.

A busca por uma solução mista, porém, tem sido complicada. Entre os motivos estão disputas sobre o futuro da tecnologia de TV e iniciativas de órgãos reguladores do governo dos Estados Unidos, como a Federal Communications Commission (FCC), para forçar as empresas a criar novos sistemas, mais criativos e baratos, para permitir que os usuários acessem qualquer tipo de conteúdo quando em frente à TV.

O acordo também beneficia a Netflix em seus esforços de atingir pela internet todas as casas. A estratégia da Netflix tem poucos grandes componentes. Em primeiro lugar, facilitou incrivelmente assistir a filmes e séries de TV na internet. Em segundo lugar, está criando conteúdo original para tornar-se mais atraente. Por último, a empresa está de olho num mercado internacional que cresce rapidamente.

Mas a Netflix sabe que enfrenta competição em casa de outros serviços de streaming, como Hulu e Amazon Prime Video. A fatia de mercado da Amazon no espaço de streaming de vídeo está crescendo lenta, mas ininterruptamente. A empresa passou de 1,31% de todo o tráfego de internet nos EUA em horário de pico, há três anos, para 4,26% atualmente.

A Netflix procura isolar-se negociando com a Comcast, tornando mais fácil para as pessoas optarem por ela em vez de aderir aos rivais. Embora não seja esta a primeira vez que a Netflix fecha um acordo do tipo, é a primeira em que o parceiro é um gigantesco provedor de cabo – a Comcast é a maior dos Estados Unidos.

As duas empresas já tiveram conflitos. Elas estavam em lados opostos no debate sobre a comprar da Time Warner Cable pela Comcast e discordaram sobre como o governo deveria regular os provedores. Porém, parece que – pelo menos por agora – Comcast e Netflix estão em paz.

Local. Segundo fontes do setor de TV por assinatura no Brasil, ainda não há negociações em andamento entre a Netflix e as empresas que atuam nesse segmento no Brasil no sentido de integrar as plataformas com o serviço de streaming. Contudo, o movimento de aproximação da Netflix – que tem mais de 75 milhões de usuários em todo o mundo – seria um sinal de que a empresa tenta se posicionar como parceira de companhias antes enxergadas como rivais. “É mais uma prova de que a Netflix não está substituindo a TV por assinatura, mas pode ser complementar”, disse uma das fontes ao Estado.

No Brasil, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o número de assinantes de TV por assinatura caiu 4,3% no último ano, para 18,9 milhões, retornando ao mesmo patamar de 2013. As empresas do setor negam que a queda seja consequência do crescimento do número de usuários da Netflix no Brasil. /TRADUÇÃO DE ROBERTO MUNIZ