“Olha, cara, eu vou te confessar uma coisa: eu estou cansado. Eu trabalhei muitos dias por 16 horas nessa quarentena. Mas eu faço isso feliz: a gente rala, mas ama o que faz”. Como muita gente, Rafael Forte viu a carga de trabalho aumentar desde o início da pandemia. Ao contrário de muita gente, ele é uma das poucas pessoas no Brasil que pode dizer que comanda uma startup que foi avaliada em mais de US$ 1 bilhão durante o período do isolamento social. Presidente executivo da Vtex no País, ele pode dizer como poucos como o comércio eletrônico cresceu de março para cá.

Dona de uma solução que ajuda grandes marcas a criarem e manterem suas lojas online, em um sistema que também permite o gerenciamento das lojas físicas – o chamado omnichannel, ou “todos os canais”, no jargão do setor –, a Vtex cresceu 98% na pandemia, atingindo já neste ano um tamanho que só esperava alcançar em 2023. Tudo porque conseguiu ajudar seus clientes – são mais de 3 mil em 42 países, incluindo marcas como Ambev, Coca-Cola, Nestlé e Motorola – a navegar o período mais crítico da quarentena.

Vtex Alô. Vtex, liderada por Forte no Brasil, foi procurada por clientes com pedidos de ajuda

“Muitos clientes sabiam que precisavam reagir, mas não tinham ideia de como fazer e a gente foi muito acessado. Ninguém esperava ter de fechar da noite para o dia, abrindo mão de 85%, 90% do faturamento”, diz Forte. “A gente começou a ser demandado por orientação, até porque somos vistos como especialistas no mercado. Não dava para nos omitirmos.” Apesar de custar dores nas costas ao executivo, o momento foi proveitoso para a Vtex: por conta da aceleração no e-commerce, a empresa levantou em setembro uma nova rodada de aportes avaliada em US$ 225 milhões, 10 meses após receber um cheque de US$ 140 milhões.

O investimento, liderado pelo fundo Tiger Global, deu à Vtex uma avaliação de mercado de US$ 1,7 bilhão – o suficiente para a empresa ser o primeiro “unicórnio da pandemia” no Brasil. Além disso, a companhia, que tem sede no Rio de Janeiro, também se tornou a primeira empresa latinoamericana a aparecer no quadrante de líderes da consultoria IDC. Para faturar, a empresa adota uma solução diferente dos rivais do setor: em vez de cobrar uma assinatura pelo software, a Vtex fica com uma comissão das vendas realizadas por meio de sua plataforma.

Com os recursos, a empresa pretende investir na expansão de seu time pelo mundo. Em novembro do ano passado, tinha 615 pessoas. Hoje, está com 900 funcionários – até o final de 2021, a empresa deve saltar para 1,4 mil empregados. Para o ano que vem, Forte está bastante otimista com os negócios, mesmo em um cenário em que o comércio eletrônico deixa de ser a única alternativa para os consumidores. “Muita gente aprendeu o poder da comodidade. Agora, a compra vai ser híbrida”, diz o executivo.

Para Forte, a Vtex colhe hoje os frutos de uma jornada longa. “Pode parecer que a gente é um sucesso do dia para a noite, mas é algo que leva 20 anos para ser construído”, diz o executivo, que completou 40 anos durante a quarentena. Uma das coisas das quais ele se orgulha é a governança da companhia, “que se prepara há muito tempo para ser uma grande empresa”. É o que lhe dá o conforto de, ao final de uma sexta-feira de 16 horas ou mais, descansar com calma e buscar o equilíbrio. “Dá para desligar o celular no final de semana e voltar renovado na segunda-feira.”

