Daniel Teixeira/Estadão Escolher a equipe errada pode significar perda de tempo e de dinheiro

Quando você pensa em ter uma equipe de funcionários de alto padrão, o que vem na sua cabeça? A imagem é referente à sua equipe de trabalho? Caso a resposta seja negativa, acho importante você rever as atitudes que estão sendo exercidas no ambiente de trabalho.

Observando o meu próprio dia a dia, separei algumas estratégias para tornar o ambiente mais produtivo. Quando você decidir iniciar qualquer projeto, faça o seguinte questionamento: “Como essa iniciativa vai alavancar o nosso negócio? Como tornar esse um objetivo em comum com a equipe?”. Sua equipe precisa ter um propósito e metas de curto, médio e longo prazo que são lembradas diariamente.

Caso você esteja com a equipe em home office, é necessário que isso seja retomado com uma maior constância. A minha equipe está totalmente distribuída pelo Brasil e essa prática de gestão constante, aliada às reuniões diárias, é o que nos une e nos ajuda a colaborar com alta intensidade.

Construir uma equipe de alto potencial de produção exige sinergia e alinhamento entre as competências de todos os funcionários. Elas são cruciais para identificarmos aqueles com potencial médio daqueles com o melhor desempenho. Definir os cargos e quem irá desempenhá-los também é tarefa fundamental. Caso sejam escolhidas pessoas erradas, é possível que seja desperdiçado dinheiro e tempo.

Essa comunicação da trilha pensada para cada um deles também é importante de ser alinhada entre gerente e colaborador. Segundo a Harvard Business Review, quando observam uma oportunidade de se destacar, os funcionários de alto potencial são capazes de ir à altura da ocasião, atingindo até 400% mais produtividade. Ou seja, identifique os funcionários de alto potencial e crie um plano, dando um status à medida que forem progredindo.

Não tenho como não falar no papel do líder. No cenário pós-pandemia em que mudaram as competências exigidas pelas empresas, é fundamental revisitar o papel da liderança. Ainda que à distância, é importante que sua equipe tenha você como referência. Quando pessoas de cargo de liderança deixam de participar de eventos ou treinamentos, existe o risco de que pareçam simples iniciativas, desconectadas com os objetivos.

Para finalizar, vale relembrar que as equipes mais produtivas envolvem o combo “comportamento + técnicas”. Não são só os atributos tecnológicos que vão dar mais produtividade à sua equipe. Avalie como os comportamentos também são cruciais e oriente o time. Com isso, contribua ativamente para obter o máximo dos seus colaboradores – eles também sentirão os ajustes e terão tudo para trabalhar e melhorar suas entregas.

*É INVESTIDORA-ANJO E PRESIDENTE DA BOUTIQUE DE INVESTIMENTOS G2 CAPITA