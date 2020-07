A razão para muitas equipes terem alto desempenho é a presença forte da cultura organizacional. É ela que permite que pessoas desafiem probabilidades e alcancem algo notável. É ela que faz com que empresas cresçam e ganhem escala com custos baixos de coordenação. Quando se cria uma empresa, é sabido que a cultura é importante, mas nem sempre está claro o que isso significa e por onde começar. Mas nunca é tarde para pensar nisso – e há quatro passos importantes para implantá-la na sua empresa.

1) Encontre os valores da sua empresa: para começar, reúna um pequeno grupo de funcionários-chave de diferentes de departamentos, bem como os fundadores. Se você é uma startup em estágio inicial, chame todo mundo. Se não, chame os indivíduos que possam ser os portadores culturais da empresa, que representam os valores que você quer institucionalizar.

2) Envie seus valores: os valores da cultura são o tecido entre sua empresa e o mundo. Devem ser enviados como um produto – para funcionários e clientes. Dedique um tempo para exibir seus valores em espaços de reunião, apresentações, sites e todo material que distribuir por aí.

3) Programe-se: cultura é o que você faz quando outros não estão vendo. É caráter. O melhor modo de difundi-la é por rituais que apoiem diretamente os valores. É onde a cultura deve ser mostrada – se as pessoas não ouvem, veem ou sentem a cultura, será difícil vivê-la. Observe os eventos que já acontecem naturalmente na empresa. Se eles apoiam seus valores, amplie-os. Pode ser um programa de reconhecimento para os funcionários, um espaço para histórias ou até mesmo ver como as pessoas estão se comunicando e interagindo com a marca.

4) Medir e iterar: se você não pode medir algo, não pode gerenciar. Acompanhe a cultura da mesma forma que acompanha a experiência dos seus clientes. A melhor forma de fazer isso é usar uma pesquisa trimestral e anônima. É possível usar formulários do Google, por exemplo. Acompanhe os dados ao longo do tempo. Se houver uma tendência negativa, é responsabilidade de alguém reverter essa tendência. Também é possível pedir aos altos executivos marcarem almoços com os funcionários para sentir o humor entre as pessoas – algo que, infelizmente, não é possível agora.

A razão pela qual se deve investir em cultura é a visão de construir uma empresa de sucesso a longo prazo. Certos aspectos ou valores que permitem o sucesso precoce podem inibi-lo a longo prazo. O sucesso ampliará a cultura da sua empresa; portanto, quanto mais cedo você estabelecer a base certa, melhor será. Revise constantemente o alinhamento dos valores para tornar sua empresa bem-sucedida hoje e no futuro.

