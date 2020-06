Muitos negócios estão passando por mudanças drásticas em seus processos para poder seguir no mercado com o impacto da pandemia. E o CEO tem um papel fundamental nesse processo. Existem quatro itens fundamentais para qualquer líder conduzir sua equipe durante esse período.

1) Transmita o significado da mudança

É um dos passos mais importantes. Cabe ao CEO comunicar a todos o real significado da mudança – da gerência até a equipe operacional. Contar notícias nem tão agradáveis pode ser difícil, mas existem formas de fazer isso com mais tranquilidade e eficiência. Histórias, por exemplo, têm elementos emocionais e lúdicos que podem gerar grande conexão com os ouvintes, os funcionários da empresa. Assim, é possível ter uma abordagem mais pessoal e horizontal, já que a identificação com o objetivo é melhor do que só um comunicado.

Pixabay Quando se é um líder, a equipe é seu reflexo.

2) Seja o exemplo para o seu time

Quando se é um líder, a equipe é seu reflexo. Muitos não gostam deste tipo de afirmação, mas a verdade é que você é a referência para grande parte das pessoas que trabalham contigo – pelos mais diversos motivos. A imagem que eles têm de você pode ser determinante para o sucesso ou fracasso da mudança que precisa ser realizada no negócio.

Gandhi dizia que “você deve ser a mudança que quer no mundo”. Isso vai de encontro com o que precisa ser feito para que as pessoas se engajem. É óbvio que cada pessoa tem seu tempo, mas cabe ao CEO criar um ambiente onde todos possam discutir sobre seus desafios e como eles estão ligados ao processo que a empresa está passando.

3) Forme uma equipe forte

Sem ter uma equipe preparada, é quase impossível ter sucesso em qualquer tipo de ação – ainda mais se elas forem vitais para o negócio. Para entender a força do time, porém, é preciso fazer uma análise de cada um dos membros, identificando se eles são as pessoas certas para estarem ao seu lado durante esse processo.

Nesse momento, é normal que alguns se mostrem pouco preparados para enfrentar a mudança. Serão necessárias decisões difíceis para formar o time ideal. Mas antes delas, é preciso analisar se você fez tudo o que deveria para extrair o máximo de cada um. Após formar o time, é preciso também dar tempo a eles para se acostumarem com os novos desafios.

4) Coloque a mão na massa

Se você quer que as coisas funcionem, terá de partir par a ação – e a operação. Esse tipo de comportamento mostra a todos que você está comprometido em fazer o que for preciso para alcançar os objetivos. É importante dar responsabilidades aos líderes da empresa, para que eles tenham foco no processo. São desafios grandes, claro, mas se você quer ter um negócio mais forte no futuro, será preciso mudar.

É INVESTIDORA ANJO E PRESIDENTE DA BOUTIQUE DE INVESTIMENTOS G2 CAPITAL