NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Desde fevereiro do ano passado, a Prefeitura da Cidade de São Paulo iniciou o programa Fab Lab Livre SP. A ideia é fazer com que a população da cidade tenha acesso aos mais diferentes tipos de tecnologia, como impressoras 3D e cortadoras a laser.

Para utilizar a infraestrutura dos Fab Labs da Prefeitura de São Paulo é necessário agendar um horário com antecedência. No caso de um projeto pessoal, ele precisa passar pela aprovação de um dos técnicos do laboratório e o interessado deve levar os insumos para sua confecção.

Os espaços ficam abertos de segunda a sexta, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h.

Por enquanto, as inscrições para os cursos devem ser feitas presencialmente ou pelo e-mail: cursos.fablab at itsbrasil.org.br

Abaixo, você pode conferir os endereços dos Fab Labs públicos da cidade de São Paulo:

Centro Cultural da Juventude – Fab Lab Cachoeirinha

Rua Deputado Emílio Carlos, 3.641 – Vila Nova Cachoeirinha

CEU Heliópolis – Fab Lab Heliópolis

Estrada das Lágrimas, 2.385 – Heliópolis

Centro Cultural São Paulo – Fab Lab Paraíso

Rua Vergueiro, 1.000 – Paraíso

Vila Itororó – Fab Lab Bela Vista

Rua Pedroso, 238 – Bela Vista

CEU Três Pontes – Fab Lab Jardim Romano

Rua Capachós, 400 – Jardim Romano

CEU Anhanguera – Fab Lab Anhanguera

Rua Pedro José de Lima 1.020 – Anhanguera

Galeria Olido – Fab Lab Cibernarium Olido

Avenida São João, 473 – Centro

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes – Fab Lab Tiradentes

Rua Inácio Monteiro, 6900 – Conjunto Hab. Sitio Conceição

Centro Cultural da Penha – Fab Lab Penha

Largo do Rosário, 20 – Penha

Casa da Memória em Itaquera – Fab Lab Itaquera

Rua Antonio Carlos de Oliveira César – Jardim Cleide