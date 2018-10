O Vale do Silício, região de São Francisco, nos Estados Unidos, abriga mais de três trilhões de dólares em valor de mercado, contando startups e gigantes de tecnologia. Não à toa, investidores injetaram quase US$ 14 bilhões em venture capital na região em 2017. Foi esse o lugar que a brasileira Barbara Minuzzi, de 30 anos, escolheu para ser a sede do fundo de investimentos Babel Ventures, criado em 2017.

Babel Ventures Barbara Minuzzi começou a empreender aos 17 anos, na área da moda

No primeiro ano de operação, a empresa Babel Ventures diz ter captado US$ 30 milhões e investido em 11 startups com foco em biotecnologia, como a Cue Health, uma plataforma que permite que usuários acompanhem seus indicadores de saúde, e a Wild Earth, que desenvolve um tipo de alimento para animais de estimação que impacta menos o meio ambiente. Na lista do fundo também está a startup ZBiotics, que já recebeu aporte da aceleradora Y Combinator. Além disso, Barbara também trabalha com um fundo focado em blockchain, a tecnologia por trás do Bitcoin.

“Eu viajei muito, conheci vários ecossistemas e percebi que não tinha nenhum lugar como o Vale no sentido de abundância de capital, qualidade de profissionais e empreendedores”, conta Barbara, em entrevista ao Estado.

Fases. Barbara começou a empreender aos 17 anos. Como era estilista, ela começou a fazer negócios na área da moda. Já na escola ela vendia roupas, e depois amadureceu o negócio e criou uma marca de roupas. Insatisfeita com o retorno financeiro, resolveu se arriscar em outros lugares.

Uma personagem central que levou Barbara à área de investimentos foi a mãe de sua amiga, que era consultora no mercado imobiliário. “Ela foi a minha primeira mentora, acabei me interessando por estruturar produtos imobiliários para investidores”, conta Barbara.

O passo seguinte foi fundar o fundo imobiliário Investhaus. Entretanto, no final de 2013, ela resolveu levar o fundo para Miami, nos Estados Unidos, com o nome de Investhaus EUA. “As coisas estavam indo super bem, mas vi que mercado no Brasil estava desacelerando”, explica.

O que fez Barbara sair desse negócio para o setor de tecnologia, segundo ela, “foi a necessidade de propósito”. “Eu estava com 25 anos, gostava dos resultados que eu tinha conseguido, mas comecei a me questionar o que eu realmente gostava”.

Agora, com a Babel Ventures, ela conta que o desafio maior é a contratação em um mercado competitivo, para um empresa que trata de assuntos bem técnicos. E, como já era de se esperar, Barbara diz que uma outra dificuldade é ser uma empreendedora mulher. “Geralmente as pessoas me olham com descrença, como se não fosse sair nada daqui. Tenho que me provar constantemente”.

*é estagiária, sob supervisão da repórter Mariana Lima