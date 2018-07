Apple Desenho da patente da caixa de pizza da Apple mostra oito furos na parte superior

Uma das características mais marcantes dos produtos da Apple é o seu design: itens como o iPhone, o iPod e os iPads, por exemplo, são amplamente reconhecidos e tem seus desenhos patenteados. Na última semana, no entanto, o mundo da tecnologia descobriu um novo item que a empresa de Steve Jobs se propôs a redesenhar: caixas de pizza.

O objeto foi revelado em reportagem da revista norte-americana Wired sobre a nova sede que a Apple inaugurou na Califórnia. Construído nos últimos seis anos, o campus é um dos últimos projetos deixados por Steve Jobs para a empresa e custou US$ 5 bilhões.

Segundo a reportagem, a caixa de pizza foi desenhada para que os funcionários da Apple possam levar as pizzas das lanchonetes do campus – os Caffè Macs – até suas mesas de forma apropriada.

De acordo com o site The Outline, a empresa detém a patente de sua caixa de pizza há sete anos. Em reportagem publicada nesta segunda, a publicação afirma que a caixa é fina e redonda, para comportar as pizzas individuais oferecidas pelas lanchonetes da Apple, com aproximadamente 35 centímetros de diâmetro.

Assim como outros dispositivos da Apple, o design das caixas de pizza não funciona bem com "produtos" de concorrentes – uma pizza da rede Domino's fica fora de proporção na caixa, diz o The Outline.

Em seu topo, a caixa tem oito furos de ventilação, para ventilar o calor sem que a pizza perca seu frescor na viagem até a mesa do funcionário – algo importante em uma sede de 78 mil metros quadrados. Ainda não se sabe, no entanto, quais os sabores disponíveis nas lanchonetes da Apple. Alguma sugestão?