Após mais de 110 dias do primeiro caso confirmado de covid-19 no Brasil, certamente não é preciso lhe falar sobre como essa pandemia está mudando o mundo. Os efeitos estão em todo lugar, na maneira como trabalhamos à forma como nos divertimos.

Entre essas consequências, há uma bastante evidente: a digitalização. O e-commerce brasileiro ganhou 4 milhões de novos clientes nessa quarentena. Na China, que já era familiarizada com o mercado online, um formato diferente ganhou força: o shop streaming. Nele, você compra em tempo real durante uma transmissão ao vivo pela internet. Várias empresas aderiram às lives do Taobao, o site de comércio eletrônico do Alibaba, para venderem seus produtos. Além disso, o aumento de reuniões por videoconferência fez o valor de mercado do Zoom superar o das 7 maiores companhias aéreas do mundo. A demanda crescente por serviços digitais levou o preço das ações da Apple, Amazon, Microsoft e Facebook às suas máximas históricas. Sem contar o boom visto no ensino à distância, no entretenimento virtual, na telemedicina, no uso de ferramentas em nuvem, nas plataformas de delivery e por aí vai.

Albert Gea/Reuters Apesar de problemas, Zoom hoje já vale mais que as sete maiores companhias aéreas do mundo

Em função disso, uma nova competência passa a ser exigida: a consciência digital. O ser humano, enquanto espécie, é analógico por natureza. Pensamos sobre as coisas de forma linear. Suponha, por exemplo, que o seu passo mede 1 metro. Se eu pedir para você dar 30 passos lineares – 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante – é fácil dizer que a sua distância será de 30 metros após o 30º passo. E que você estará a 5, 10 e 15 metros após 5, 10 e 15 passos, respectivamente. É assim que a maioria dos indivíduos pensa. Se há um vendedor que produz R$ 1 milhão por mês, dois vendedores produzirão 2 milhões, três produzirão 3 milhões. Uma mente não-digital raciocina desse jeito.

Mas a característica exponencial das soluções digitais desafia essa forma linear de projetar o futuro. Caso eu pedisse, agora, para você dar 30 passos exponenciais, ou seja: 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64... O que aconteceria? Qual seria a sua posição após dobrar 30 vezes seguidas o passo imediatamente anterior? Bem, no trigésimo passo, poucos percebem que o passo seguinte os distanciaria 1 bilhão de metros do ponto inicial e que isso seria suficiente para dar 26 voltas no planeta Terra. Se entender a diferença entre o pensamento linear – que nos move 30 metros – e o comportamento digital – que nos faz circular a Terra várias vezes – já era importante antes do coronavírus, hoje é muito mais.

Assim, o online potencializa o offline. O digital fortalece o analógico. Atualmente, ser consciente do potencial que os recursos tecnológicos conferem ao seu universo profissional se tornou tão importante quanto qualquer hard ou soft skill ensinada nos tradicionais cursos de carreira.

É SÓCIO DA EMPRESA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA STARTSE