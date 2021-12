A startup Ambar anunciou nesta quinta-feira, 23, que levantou US$ 36 milhões em rodada de investimento, com intuito de acelerar a expansão da companhia pelo Brasil. O cheque foi assinado pelos fundos Oria Capital e Echo Capital, com participação da TPG e Argonautic Ventures.

Fundada em 2013, a Ambar é uma construtora digital que atua em duas vertentes. Na primeira, fabrica peças modulares para construções, como se fosse um Lego — componentes elétricos, hidráulicos e de saneamento são levados prontos para canteiros de obras, o que dá rapidez ao negócio. No segundo negócio, a construtech (como são chamadas as startups do setor de construção civil) oferece uma plataforma de software para gerenciamento de funcionários e de organização de documentação.

Tiago Queiroz/Estadão Construção civil é uma das áreas em que as startups atuam para agilizar serviços e diminuir custos

A startup afirma que irá realizar aquisições e escalar a operação com os US$ 36 milhões levantados. “Vamos dobrar o número de obras simultâneas com produtos Ambar aplicados e conquistar 970 novos clientes em 2022”, conta em nota o fundador e presidente executivo da Amba, Bruno Balbinot.

Atualmente, a construtech diz que tem 350 mil usuários de 12,5 mil empresas como clientes em mais de 20 mil obras por todo o País. A expectativa é de fechar o ano de 2021 com crescimento de 90%.