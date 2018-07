Divulgação

Você provavelmente já deve ter escutado a recomendação de que precisa beber dois litros de água por dia para ter uma saúde melhor. Mas como medir isso? A startup norte-americana Mark One lançou nesta semana o Vessyl Pryme, um copo inteligente que te ajuda a medir a quantidade de água que seu corpo precisa para estar bem hidratado. O produto está à venda apenas nos Estados Unidos.

Através de sensores, o Vessyl Pryme pode medir a quantidade de água no seu copo – seja qual for o líquido dentro dele, como suco ou refrigerante. Com base em dados como peso, sexo, nível de atividade física e idade, o aplicativo para smartphones, que funciona em conjunto com o copo, estabelece uma meta diária de hidratação e avisa o quanto o usuário está próximo ou não de atingi-la.

“A hidratação é única para cada pessoa”, disse a chefe de produtos da Mark One, Nic Barnes, ao site norte-americano GigaOM. “É algo dinâmico: se você acorda às 6 da manhã e faz exercícios, terá de beber uma quantidade de água às 7 da manhã. Se não fizer exercícios, a necessidade de água às 7 da manhã é outra. As necessidades do corpo mudam.”

Vendido nas lojas da Apple, o Vessyl Pryme custa US$ 99 e tem capacidade para 473 ml. Além de funciona em conjunto com um app próprio, os dados coletados pelos sensores podem ser enviados ao Health, aplicativo de saúde da Apple, e ao UP, aplicativo da pulseira inteligente Jawbone. O aplicativo do Pryme envia notificações quando a pessoa está próxima do mínimo de hidratação recomendado para o dia. O recurso pode evitar que o usuário sofra com dores de cabeça e perda produtividade.

Nova versão. O Vessyl Pryme não é o primeiro copo inteligente lançado pela Mark One. A primeira versão do produto, chamada apenas de Vessel, foi lançada em junho de 2014. Embora tenha sido um sucesso de vendas, a Mark One atrasou a entrega dos pedidos, o que prejudicou o desempenho do produto no mercado norte-americano.

O novo modelo é um produto melhor acabado, enquanto a primeira versão era “quase” um protótipo. O Pryme também possui uma marcação iluminada na lateral do copo, que mostra o nível de água ingerido pelo usuário e varia de tons de vermelho (desidratado) a tons de azul (hidratado). Além disso, a nova versão do copo inteligente pode ser carregada sem o uso de fios. Segundo a fabricante, a bateria dura até dois dias.