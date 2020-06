A Cortex, empresa de dados, recebeu um aporte de R$ 120 milhões em recursos liderados pelo conglomerado japonês Softbank, a gestora Redpoint eventures e a Endeavor Catalyst, informou a empresa em comunicado à imprensa.

A empresa desenvolveu uma plataforma voltada a marketing e vendas que usa dados de mercado e informações internas de clientes, gerando, segundo eles, previsões e recomendações para a tomada de decisão. Segundo a Cortex, a plataforma atende clientes como Unilever, Fiat Chrysler, L'Oreal, Roche, Carrefour, Visa e Claro.

Cortex A Cortex atende clientes como Unilever, Fiat Chrysler, L'Oreal, Roche, Carrefour, Visa e Claro

"Estamos entusiasmados com nossa parceria com a Cortex, que tem a grande oportunidade de ajudar empresas em toda a região", disse Marcelo Claure, presidente executivo do Grupo SoftBank Internacional, em nota.

A Cortex foi fundada pelos empresários Daniel Pires e Leonardo Rangel e possui escritórios no Rio de Janeiro e em São Paulo. Apesar de concentrar clientes no Brasil, a empresa também atende outros países da América Latina e Europa. Segundo Pires, o investimento vai possibilitar o desenvolvimento do produto e acelerar ainda mais o crescimento da empresa.

"Com esse novo investimento, seremos mais fortes para continuar crescendo e buscando nosso objetivo de disseminar a cultura analítica no país por meio de nossas soluções de inteligência de dados”, afirmou Pires, também em nota.