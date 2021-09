No jargão de investimentos, o exit ou momento da saída é o mais aguardado. É a hora em que, após crescer e prosperar, a empresa é vendida ou incorporada. Assim, os investidores saem do quadro acionário da empresa e recebem o retorno pela venda das ações.

Com o crescimento do volume de fusões, aquisições, as saídas estão se tornando cada vez mais frequentes, inclusive em momentos mais iniciais das empresas, antes dos seus primeiros 5 anos. São os chamados early exits. Este não é um momento simples. Há muito em jogo: geralmente, a saída representa o maior ganho financeiro da vida de empreendedores e até de investidores. É um processo emocionalmente estressante, envolve negociações intensas, auditorias e cláusulas contratuais complexas. É um jogo de conciliação de interesses nem sempre convergentes entre investidores, outros sócios, potenciais compradores, parceiros e colaboradores.

Para falar sobre esse momento, trazendo bastidores inéditos de aquisições de startups brasileiras, o empreendedor João Cristofolini e o jornalista Eduardo Cosomano escreveram o livro Saída de Mestre. Composto por mais de trinta entrevistas, o livro pode ser compreendido em duas partes: a primeira detalha a trajetória da Pegaki, startup fundada pelo autor. Já a segunda parte direciona o olhar para o cenário macro de inovação tecnológica, deixando claro que a aquisição da Pegaki pela Intelipost não é um negócio pontual, mas um exemplo de uma tendência cada vez mais frequente: grandes empresas têm comprado startups em busca de competitividade e inovação.

Tiago Queiroz/Estadão - 13/9/2021 Investidores buscam alto retorno ao investir em startups, que podem ser vendidas após prosperarem ou entrarem no mercado público de capitais

A obra traz depoimentos de executivos como Frederico Pompeu (Associate Partner do BTG Pactual e Head do boostLAB), Higor Franco (Diretor Geral na Locaweb), Marcos Sterenkrantz (Head da XP Ventures), Pierre Schurman (CEO da Nuvini), e Ricardo Camatta Sodre (Executive Officer do VTEX), que compartilham o que observam na hora de avaliar a aquisição de uma startup.

Por fim, um capítulo bônus traz depoimentos de empreendedores, com cases de Alfredo Soares (XTech, comprada pelo VTEX), Allan Panossian Kajimoto (Delivery Direto, comprada pela Locaweb), Evilásio Garcia (Agile Process, comprada pela Intelipost), Marcela Viegas Graziano (Smarket, comprada pela Neogrid), Paulo Orione (Decora, comprada pela americana CreativeDrive), Rodrigo Dantas (Vindi, comprada pela Locaweb), Stephanie Fleury (DinDin, comprada pelo Bradesco), Tiago Vailati (Hiper, comprada pela Linx).

É um prato feito para quem quer entender sobre esse processo, cheio de bons aprendizados para empreendedores, investidores e empresas compradoras.

*ESPECIALISTA EM EMPREENDEDORISMO E TECNOLOGIA. JÁ APOIOU MAIS DE 10 MIL STARTUPS NO BRASIL E É SÓCIO DA 10K DIGITAL