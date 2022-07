A Doctoralia, plataforma de gestão médica e agendamento de consultas, anunciou nesta quinta-feira, 21, a aquisição da startup brasileira de software Feegow. De acordo com a empresa, a compra deve possibilitar o aumento de profissionais cadastrados e de produtos de saúde no portfólio da companhia. O valor da aquisição não foi revelado.

“A força da Feegow no gerenciamento de clínicas é muito grande. Trabalhamos com a parte de comunicação com os clientes, com os agendamentos de consulta, por exemplo, e a Feegow pode complementar muito bem um serviço que já temos que é a parte do prontuário eletrônico, da gestão financeira", afirmou Cadu Lopes, CEO da Doctoralia no Brasil, Peru e Chile, em entrevista ao Estadão.

Cadu Lopes é CEO da Doctoralia no Brasil, Peru e Chile

Enquanto a Doctoralia foca no marketplace, a Feegow olha para o que Lopes chama de operação “do consultório para dentro”. A startup conta, hoje, com serviços além da gestão administrativa dos consultórios - com processos de armazenamento de prontuários e cruzamento de dados de consultas, por exemplo, com uma vertente de pagamentos, de marketing e de faturamento de clínicas.

As empresas devem seguir com marcas separadas, mas Lopes afirma que o sistema das duas deve ser integrado em breve, para unir a base de usuários dos dois serviços em uma só.

No Brasil

Fundada na Europa, a Doctoralia funciona como uma plataforma de agendamentos médicos que oferece consultas online e presenciais. No site, é possível encontrar profissionais por especialidades, marcar uma consulta e fazer o pagamento. O diferencial é o leque de horários disponíveis que, muitas vezes, ultrapassam o horário comercial, afirma Lopes.

Além disso, consultórios e médicos podem ter acesso a prontuários e histórico de consultas com pacientes. Atualmente, a empresa atua com clientes como Amor Saúde, Unimed e Acesso Saúde.

Ao todo, a startup atende 13 países e quer estender os serviços da brasileira Feegow também para fora do País. Por aqui, o crescimento deve ser mais rápido. Além do time, que passa a ter, diretamente, 650 colaboradores, a base de profissionais cadastrados deve chegar a mais de 700 mil, com um alcance de 18 milhões de usuários por mês no Brasil.

Para o futuro, a aquisição deve ser a pioneira na hora de adicionar serviços à plataforma da Doctoralia no Brasil. Segundo Carlos, o objetivo é, daqui para frente, dobrar o número de clientes e ficar de olho em novas oportunidades “caseiras” de negócio, que possam integrar a operação estrangeira com o mercado no País.

"Queremos lançar novos produtos a partir dessa parceria. Também vamos olhar para oportunidades de mercado porque essa foi uma grande oportunidade que se concretizou. Vamos dar nossos primeiros passos com a Feegow por aqui e o objetivo é estender isso para o resto do mundo. Da mesma forma que a gente traz pra cá solução de fora, queremos levar nossos acertos do Brasil para outros países também”, ressalta.