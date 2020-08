O grupo argentino de viagens Decolar.com anunciou nesta sexta-feira, 21, que levantou US$ 200 milhões em dois investimentos e acertou um acordo para comprar a fintech brasileira Koin. Com os aportes, feitos pela Waha Capital e pela L Catterton, a Decolar pretende financiar gastos corporativos em geral e potenciais aquisições.

Tiago Queiroz/Estadão A compra da Koin foi realizada com a capitalização de recebíveis da Decolar no valor total de R$ 20 milhões

A compra da fintech Koin, que oferece soluções online de parcelamento via boleto, foi realizada com a capitalização de recebíveis da Decolar no valor total de R$ 20 milhões, informou a empresa. A Decolar afirmou que tem oferecido a solução de boleto parcelado da Koin no Brasil desde início de 2019.

A Decolar encerrou o segundo trimestre com prejuízo de US$ 57 milhões, ante resultado negativo um ano antes de US$ 16,5 milhões. O Ebitda ajustado ficou negativo em US$ 65,8 milhões após resultado também negativo de US$ 7,3 milhões no segundo trimestre de 2019.