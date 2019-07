Com 20 anos de experiência na indústria, o chef de cozinha sul-coreano Youm Jung-phil planeja fechar seu restaurante em Gangnam, bairro chique de Seul, neste mês. Ele está cansado de ver o custo da mão de obra e do aluguel subirem, enquanto perde clientes. Mas ele não está deixando a cozinha: vai começar a vender seus hambúrgueres de abacate e bagels por delivery, utilizando uma cozinha compartilhada de 16,5 m² da Cloudkitchens – uma startup americana que tem o apoio de Travis Kalanick, cofundador e ex-presidente executivo do Uber.

“Estou ansioso todos os dias. Não consigo dormir bem porque nunca fiz isso antes”, disse Youm, que foi abordado pela CloudKitchens. “Mas os riscos são baixos e eu terei a oportunidade de experimentar vários cardápios sem um custo alto”, disse ele, acrescentando que o aluguel cairá em cerca de dois terços. É uma das grandes oportunidades oferecidas pela startup americana, que faz parte de um grupo chamado City Storage Systems. A empresa foi comprada no ano passado por Kalanick por US$ 150 milhões, depois que ele deixou o cargo de presidente executivo do Uber após diversos escândalos.

Kalanick não parou por aí: ele também comprou uma empresa de cozinhas comerciais do Reino Unido, a FoodStars, e agora está pensando em investir na China. Além disso, a Coréia do Sul é o primeiro mercado em que a CloudKitchens entra com sua própria marca.

O sistema da empresa é bem parecido com o que faz, por exemplo, a WeWork, outro pilar da economia compartilhada tão apregoada pelo Uber fundado por Kalanick: oferece espaços de cozinha que podem ser alugados por empreendedores e cozinheiros, muitos deles interessados em atender o mercado de comida por delivery.

Escondido em um beco de Gangnam, a primeira instalação da CloudKitchens foi aberta em maio, com mais de 20 espaços separados. Outros 10 estabelecimentos parecidos estão nos planos – e seis deles serão inaugurados ainda este ano, disse uma fonte à agência de notícias Reuters.

Hoje, a Coreia do Sul é o quarto maior mercado do mundo para entregas de comida via aplicativos, algo fora da média se considerar o tamanho da população sul-coreana e seu número absoluto de restaurantes.

Além disso, com uma economia bombando, com aumento de quase 30% no salário mínimo em dois anos, cada vez mais pessoas estão interessadas em comida por entrega – e não mais em suas próprias refeições.

Outra empresa que está de olho nesse mercado de cozinhas compartilhadas, uma infraestrutura necessária para o delivery, é a WeCook, que tem quatro instalações e quer chegar a 17 até o fim de 2019. "Investidores estão despejando dinheiro no mercado de delivery coreano", disse Andy Kim, presidente executivo da WeCook. Ele espera que as empresas de cozinhas compartilhadas usem as lições aprendidas na Coreia em outros mercados da Ásia.