A gaúcha Deskfy, startup de marketing de gestão de marcas, recebeu na última semana um aporte de R$ 1,3 milhão liderado pela Ace, empresa de inovação e com participação do presidente da Rock Content, de Diego Gomes.

Com mais de 90 clientes no portfólio, a Deskfy presta serviços de gestão de marcas desde 2018 e atende clientes como Arezzo, Audi, Domino's Pizza, Swarovski e Tramontina. Sob a consultoria da startup, as marcas podem ter consultoria do uso da marca e de materiais de comunicação, por meio de uma plataforma integrada com a Deskfy. Com o aporte, a startup espera investir na expansão dos serviços para os clientes atuais e novas contas no mercado.

Deskfy Victor Dellorto e Lucas Braum são os fundadores da gaúcha Deskfy

“Nós conhecemos a Deskfy desde o início das suas atividades e acompanhamos o crescimento deles nesse mercado, é muito gratificante para a ACE fazer parte dessa trajetória. A Deskfy já está conseguindo com muita competência resolver gargalos importantes da estrutura de marketing de grandes empresas e fornecedores, como agências e produtoras de conteúdo. Enxergamos nos founders a possibilidade de criarmos um case global de Martech", conta Arthur Garutti, sócio da ACE.

Para a Ace, esse é o terceiro investimento da empresa em 90 dias, que também aportou na Loginfo, startup de logística, especializada em sistemas e softwares de gerenciamento para os setores portuários e de armazéns, e na Acordo Online, plataforma de renegociação de dívidas, durante a quarentena. Ao todo, os investimentos nessse período somam R$ 2 milhões.