Passei os últimos 2 meses no Brasil para lançar Audaz, meu segundo livro. Realizei 50 eventos em 60 dias. Foi incrível rodar o país e mergulhar in loco no ecossistema de inovação nacional. Viajei para capitais e interior. Peguei carro, ônibus e avião. Fiz palestras em empresas, escolas e universidades. Falei em teatros, bibliotecas e pubs. Visitei lugares fantásticos. Conversei com gente maravilhosa. Aprendi demais em cada contato, prosa e aperto de mão.

Há quatro anos no Vale do Silício, recebi cerca de 2 mil brasileiros nos cursos que a StartSe lá promove. No início das atividades, costumo saber as expectativas dos participantes. Obviamente, grande parte espera ver carros sem motorista, robôs e coisas desse tipo. No entanto, depois de uma semana, quando o curso termina, pergunto qual foi a lição aprendida. Aí vem a surpresa. A esmagadora maioria responde: “Maurício, não é a tecnologia que faz o Vale. O que torna esse lugar um motor único de inovação são as pessoas. É o perfil inquieto e desobediente dos moradores que faz essa região ser assim.”

Por isso, não se copia Vales do Silício por aí. Dar “Ctrl+C /Ctrl+V” na tecnologia é possível. Porém, ninguém “copia e cola” pessoas. Mesmo com todo poder computacional disponível no planeta, a principal vantagem competitiva está na mentalidade do ser humano. Os avanços científicos potencializam conhecimento e progresso. Mas a capacidade de interrogar paradigmas e aceitar novas verdades é que definem o valor de alguém para o mundo. Ser rebelde aos códigos da língua, questionador do pensamento uniforme e desafiador do comportamento mediano nunca foi tão necessário.

Para muitos, 20 anos de experiência significam um ano repetido 20 vezes. Infelizmente, esse tipo de credencial é inútil hoje em dia. O conhecimento adquirido ao longo do tempo não necessariamente atende os requisitos atuais. Ser diferente, agora, virou o novo normal. Profissionais incomuns, que fogem do estereótipo esperado, estão liderando os principais avanços da humanidade. É essa desobediência aos padrões que pavimenta a construção da nossa liberdade.

Mas por que comecei escrevendo sobre meus dois meses no Brasil? Bem, porque encontrei desobedientes como jamais havia encontrado. Nosso país está repleto de talentos. Gente que evita desculpas, arregaça as mangas e soluciona problemas. Nesse ano novo, portanto, valorize suas atitudes ao invés das suas credenciais. Isso determinará as conquistas que terá pela frente. Não é a escola onde estudou, a empresa onde trabalha ou o próximo governo que mudarão a sua vida. Nada além de você é capaz de construir a sua própria história. A maioria das pessoas fracassa em seus sonhos não por falta de capacidade, mas por falta de compromisso com o que realmente querem. Feliz 2019!

É SÓCIO DA PLATAFORMA PARA STARTUPS STARTSE