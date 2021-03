Em 2018, fiquei 40 dias na Rússia durante a Copa do Mundo. Na ida, peguei um voo a Moscou com escala em Helsinque, na Finlândia. Passei 3 dias na capital finlandesa e descobri curiosidades locais bem específicas. A população é uma das mais felizes do mundo. O sistema de educação é 100% gratuito e está entre os melhores do planeta. A sauna nasceu lá. E as multas de trânsito são vinculadas ao salário dos motoristas. Quanto mais você ganha, mais paga.

Além disso, a região é um hub global de inovação que sedia um dos maiores eventos de startups do mundo, chamado Slush. De lá veio o Angry Birds, o jogo em que você usa um estilingue para arremessar passarinhos. Bem como o Linux, o famoso sistema operacional open source, e a Nokia, que já foi a maior fabricante de celulares da Terra. Andando pelas ruas de Helsinque, também descobri que o país tem uma data comemorativa incomum: o Dia Nacional do Fracasso.

Pixabay Quando o erro surge e você o reconhece, a sua armadura fica mais forte

Anualmente, o dia 13 de outubro é destinado à celebração dos erros. Uma coisa é nós, enquanto indivíduos, compreendermos a importância de se aprender com os tropeços. Outra coisa é uma nação inteira reconhecer isso. O finlandês que me contou fez a seguinte comparação: assim como as pessoas compartilham o amor no Dia dos Namorados, elas compartilham as falhas no Dia do Fracasso. Mas reflita comigo: Por que um país como a Finlândia, com todas as suas qualidades e elevado padrão de vida, acharia necessário dedicar um dia à valorização dos fracassos?

Tudo começou em 2010. Na época, estudantes de Helsinque argumentavam que, em função das rápidas transformações globais, a Finlândia precisaria criar milhares de novos negócios e postos de trabalho. Porém, o medo de fracassar era um dos principais impedimentos para a população fazer isso. Para combater essa aversão ao risco, os alunos escolheram um dia e realizaram inúmeros eventos pelo país para compartilhar que, em vez de representarem o fim dos tempos, as falhas são fundamentais para não só construir coisas diferentes, mas também fortalecer todo o processo de aprendizagem. Nos anos seguintes, o movimento ganhou tanta força que várias personalidades finlandesas passaram a apoiá-lo. Hoje, a data se tornou um instrumento que dá luz ao tema, incentivando milhões de trabalhadores a realizarem ações incomuns, saírem da zona de conforto e perderem o receio das críticas.

Erros acontecem. Centenas deles. E você evolui com os mesmos. Claro, ninguém gosta de perder. Repudio esse culto de que as frustrações são “lindas”. O revés machuca. Porém, quando ele surge e você o reconhece, a sua armadura fica mais forte. O fracasso só é valioso porque oferece uma chance única de você inspecionar suas lesões, corrigir seus defeitos e dar a volta por cima.

*É SÓCIO DA PLATAFORMA PARA STARTUPS STARTSE