Marcelo Moraes

Numa das aulas marcantes que assisti na vida, um professor de inovação disse: “se você tiver somente uma lata de massa de tomate e macarrão, qual prato vai preparar?”. A resposta óbvia é uma provocação, uma maneira de dizer que para fazer combinações diferentes você precisa estar com a despensa repleta de produtos variados. A analogia com marketing, inovação ou qualquer outro assunto é conhecer pessoas diferentes com experiências diversas, novos formatos, linguagens, produtos, técnicas e por aí vai. Se você concorda, reserve seu lugar na próxima edição do SXSW2017.

Nesse universo que reúne de tudo um pouco, uma outra novidade – ao menos para mim – é o Ignite, um formato de apresentação bem peculiar. Cada palestrante tem cinco minutos e vinte slides, cada um deles com quinze segundos, para passar seu recado. Ou seja, pouco tempo e controle. Em uma hora assisti oito minipalestras, de tudo um pouco: técnicas de infografia, dicas para aproveitar melhor Austin, um interessante case de educação para alunos de escolas públicas brasileiras, tendências de marketing, um site chamado The Onion, que faz sátira sobre tudo e todos, e uma iniciativa que procura salvar vidas de homens com tendências suicidas. Claro que o formato é muito mais uma porta de entrada para os assuntos abordados e deixa a critério dos interessados se aprofundar depois.

Nos últimos dois dias outros nomes interessantes estiveram nos palcos do evento, alguns pop como J.J. Abrams, diretor e produtor de cinema e TV (responsável por Star Wars: O Despertar da Força e por Lost), outros com uma experiência bem diferente como o ex-monge Andy Puddicombe, cofundador do app Headspace e, claro, outros tantos ligados ao mundo da tecnologia, como Kevin Kelly da Wired.

E depois de assimilar parte de tudo o que acompanhei nesses cinco intensos dias, eu destacaria tecnologias que embora estejam em estágios diferentes de maturidade vão mudar nossas vidas nos próximos anos: realidade virtual, realidade aumentada e inteligência artificial devem trazer grandes novidades. Também ficou evidente que novos formatos, produtos e serviços vão ser focados em tornar a vida das pessoas melhores, mais divertidas, ou as duas coisas. Uma tecnologia mais útil, mais simples e mais humana.