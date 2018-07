EFE

Marcelo Moraes*

Dois conceitos definem bem o mega-evento South by Southwest (SXSW), que realiza sua 30ª edição nos Estados Unidos entre esta sexta-feira, 11, e o próximo dia 20: o primeiro é convergência, termo que a própria conferência usa pra se definir. Durante dez dias, milhares de pessoas de diferentes formações, experiências, culturas e lugares se encontram em Austin, Texas, para debater e ouvir novas ideias sobre assuntos também muito diversos como música, filmes, tecnologia, marketing e inovação.

O segundo conceito é o de uma maratona. Apenas o Interactive, um dos três eventos que compõem o festival – os outros dois são o Music e o Film, voltados a música e cinema, respectivamente – teve em 2015 segundo os dados oficiais quase 34 mil inscritos que participaram de 1.250 sessões entre palestras, debates, encontros de relacionamento e sessões de autógrafo.

Tudo isso em apenas cinco dias – o SXSW Interactive vai até o dia 15, com espaço ainda para que novas startups busquem seu lugar ao sol. Em edições anteriores, o evento foi o trampolim para o sucesso de empresas de tecnologia como o Twitter (em 2007) e o Foursquare (em 2009). Em 2016, 37 empresas brasileiras vão ao Texas para tentar repetir essa trajetória.

Programação. O SXSW Interactive desse ano promete números tão grandiosos quanto os da edição passada. E o primeiro desafio para quem vai participar do evento é selecionar o que assistir.

As dicas do próprio festival e de quem participou em outros anos é ter uma boa ideia do que se quer ver, o que ajuda a diminuir a inevitável sensação de perder uma, duas, dez outras palestras ou debates interessantes. Outra dica valiosa é ter pelo menos duas opções em mente para o mesmo horário, de preferência próximos um do outro. A maior parte dos eventos atende os inscritos por ordem de chegada e muitos enchem rapidamente.

Esse ano participo pela primeira vez do SXSW Interactive e de lá vou compartilhar os destaques do evento – ou pelo menos o que de interessante vai acontecer na pequena parte da grade que vou conseguir acompanhar. Ah, um dos destaques desse ano é a participação do Barack Obama falando sobre engajamento social. Promete.

Na quarta-feira, 16, é a vez da primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, falar sobre um programa para incentivar o aprendizado de crianças no mundo todo, enquanto personalidades como o chef Anthony Bourdain e os gêmeos Winklevoss (que processaram Mark Zuckerberg pela criação do Facebook) também estarão por lá para bate-papos e apresentações.

*Marcelo Moraes é diretor de marketing publicitário do Grupo Estado.