Ninguém pode prever o quão ruim ficará a economia, mas as coisas não parecem boas. O movimento seguro é se planejar para o pior. Foi isso que a Y Combinator, uma das maiores aceleradoras do mundo, recomendou recentemente às empresas do seu portfólio.

Em tempos difíceis, o que mantém um empreendedor comprometido com o seu projeto é o seu fascínio pelo processo, não pelo resultado. É o seu foco na execução, não na recompensa. É a sua devoção máxima às simples tarefas do dia a dia.

Se você gostar da sua rotina mais do que qualquer coisa na vida, a sua rotina acaba virando as suas próprias conquistas em si. É isso que faz alguém acordar cedo, antes do amanhecer, para finalizar um trabalho. É isso que mantém seus olhos abertos até de madrugada para resolver algo. É isso que dá combustível para um indivíduo não descansar até encontrar uma solução.

Sem ser fanático pelas suas atividades, você dificilmente estabelece um pacto consigo mesmo para alcançar o nível de dedicação que um período superinstável exige.

DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO Alta nos preços e guerra na Ucrânia forçam startups de todo o mundo a se reajustar ao novo período

Muitas pessoas morrem de amor pelo seu propósito, mas poucas são encantadas pelo trajeto que leva até ele. Várias reverenciam o tão sonhado “momento final”, mas desqualificam as ações diárias que suportam as vitórias. Para progredir, tanto no empreendedorismo quanto numa corporação, é preciso ter fome pelo seu presente, pelo seu hoje, pelo seu agora, pois nem todas os ciclos são favoráveis. Ao acordar e sentir uma vontade gigantesca de viver as suas próximas 24 horas, você obtém a energia necessária para conectar pontos aparentemente desconexos, encontrar novas alternativas e superar obstáculos como os que estão por vir.

Para a Y Combinator, é responsabilidade dos empreendedores garantir que as suas companhias sobrevivam caso não consigam receber investimentos nos próximos 24 meses. Para a Sequoia Capital, um dos mais ativos fundos de venture capital do mundo, a era de ser recompensado pelo hipercrescimento a qualquer custo está perto do fim. O que une esses e outros alertas é o seguinte: muitas startups que chegaram até aqui financiadas por capital de risco precisarão encontrar diferentes formas de sobreviver daqui para frente.

A boa notícia é que as tempestades tornam você mais forte. Mas esse ganho de maturidade quase sempre é consequência de uma jornada árdua. E sem um alto nível de comprometimento com o que precisa ser feito para enfrentar o temporal, abandonar o barco facilmente se torna uma opção.